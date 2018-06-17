Соврал – уходи, как Саргсян! 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.06.2018, 14:32

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Армяне мирным путем сменили власть. Чья теперь очередь?

Путин заявлял в 2005 году, что пока он президент – пенсионный возраст не будет повышен. Теперь его правительство хочет повысить пенсионный возраст для мужчин - на 5 лет, для женщин – на 8 лет, обокрав каждого работающего мужчину на 1 млн. руб., каждую работающую женщину – на 1.5 млн. рублей.

Но дело не только в обещаниях Путина, которые он давал давно. Путин, на только что завершившейся кампании по выборам Президента не говорил гражданам, что он готовит рост пенсионного возраста и повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Если бы он обещал такое, то - кто знает? - не был бы избран Президентом России. И уж точно не с таким результатом.

Путин отлично знал, что собирается делать после марта 2018-го. К тому же, он пропихивает непопулярные решения в период чемпионата мира и отпусков – без широко обсуждения в России.

Раз так, то люди в России имеют все основания требовать ухода в отставку Путина и проведения новых президентских выборов. Свободных – с допуском всех желающих, без воровства голосов и работающего на Путина телевизора.

Чем более массовыми и мирными будут протесты в России, чем более разнообразны они будут по форме (от забастовок до демонстраций, митингов и пикетов) – тем будет лучше.

В Армении люди не смирились с обманом Саргсяна, гражданам надоело положение, когда "цены, как в Москве, а зарплата, как в Афганистане". Армяне мирным путем сменили власть.

Теперь очередь россиян.

Телеграм-канал «СерпомПо», kasparov.ru