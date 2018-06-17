Не только Доктор Хаус: названы самые увлекательные сериалы о медицине 17.06.2018, 14:38

Фильмы, которые буквально «затягивают» зрителя.

Работа врачей и медсестер - одна из самых сложных и востребованных. Издание nv.ua выбрало лучшие сериалы о жизни врачей и пациентов.

Доктор Куин, женщина-врач

Жанр: вестерн, драма

В 1867 году молодая женщина по имени Микаэла Куин из богатой бостонской семьи после смерти своего отца Джозефа Куина решает изменить свою жизнь. Она приезжает в маленький городок Колорадо-Спрингс на Диком Западе, чтобы стать там врачом. Но ей ещё предстоит доказать, что женщина тоже может быть врачом и, самое главное, восприниматься как врач. Сериал рассказывает о повседневной жизни и проблемах Дикого Запада того времени, буднях врача в небольшом городке, необычных случаях во врачебной практике.

Больница Никербокер

Жанр: драма

Джон Такер - хирург, работающий в больнице Никербокер, где применяются самые передовые методы лечения. Эта больница является лучшим медицинским учреждением во всей стране, в котором стараются помочь абсолютно всем пациентам, даже тем, кто казалось бы обречен на смерть. Однако сделать это оказывается очень не просто, поскольку до изобретения лазерного скальпеля и компьютерной томографии еще очень далеко. Врачам этой клиники приходится сталкиваться с очень непростыми случаями, но они готовы делать все для выздоровления пациента и используют для этого любую возможность, даже самую малую...

Реанимация

Жанр: драма

Действия сериала происходят в одном из госпиталей Лос-Анджелеса в отделе реанимации. Сразу после окончания университета сюда устраиваются четверо молодых врачей, чтобы пройти ординатуру. Они выбрали для себя эту непростую профессию, чтобы помогать людям и готовы к любым испытаниям. Однако молодые врачи и предположить не могли, с какими невероятными трудностями им предстоит столкнуться. Они вынуждены бороться за жизни своих пациентов в экстремальных условиях, когда персонал больницы не в состояния оказать внимание всем больным, и существует проблема нехватки необходимых медикаментов.

Записки юного врача

Жанр: комедия, драма

Сериал основан на одноименном цикле рассказов великого русского писателя Михаила Булгакова. Владимир Бомгард - молодой врач, приехавший в небольшую деревушку, в которой принимается за лечение местных жителей. Однако ему приходится столкнуться с многими трудностями своей профессии и с суевериями своих пациентов. Но самое сложное противостояние у него будет с самим собой, ведь в нем начинают просыпаться внутренние демоны. Постепенно молодой врач начинает сомневаться в своей компетенции и всеми силами пытается преодолеть трудную ношу медицинской ответственности.

Анатомия страсти

Жанр: драма

Эллис Грей – врач-хирург городской больницы Сиэтла. В этой же больнице стажируется ее дочь Мередит Грей. Она работает хирургом в больнице, где рядом с ней трудятся такие же молодые, но верные и преданные своему делу врачи. Начинающие врачи учатся на своем опыте вытаскивать людей с того света, искать выход из трудных ситуаций. Но они тоже люди. Им тоже свойственно влюбляться, страдать, мириться. Интерны учатся не только спасать человеческие жизни, а в первую очередь уметь оставаться людьми, не забывая об этом.

Доктор Хаус

Жанр: драма

Сериал рассказывает о команде первоклассных врачей, в обязанности которых входит правильное и своевременное диагностирование и спасение жизней пациентов. Главой команды является доктор Грегори Хаус. Он резок и замкнут, его недолюбливают коллеги и пациенты. Он все время борется с собственной болью, избегает общения с больными, лишен чувства сострадания. Бунтарь и циник, но при этом, блестящий и гениальный диагност, обладающий безупречным инстинктом и нетипичным складом ума, он любит разгадывать медицинские загадки, спасая человеческие жизни.

Клиника

Жанр: комедия

Сериал рассказывает о жизни и работе Джона Дориана и его друга Криса Терка – молодых врачах, которые, отучившись четыре года в медицинской школе, пришли проходить интернатуру в клинике. Не имея практического опыта, друзья тут же погружаются в хаотическую жизнь больницы, находят новых друзей, а также много трудностей и проблем, как профессионального, так и личного характера, которые им, несмотря ни на что, приходится преодолевать.

Сестра Джеки

Жанр: комедия, драма

Джеки Пейтон - медсестра одной из больниц Нью-Йорка, работающая в отделении скорой помощи. Ей каждый день приходится видеть людей, по ее словам, в самый тяжелый период их жизни, а также наркоманов, проституток и просто ненормальных. Со всем этим ей помогает бороться викодин и ряд других препаратов схожего действия, которыми ее снабжает Эдди - фармацевт больницы, а также ее любовник.