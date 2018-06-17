Эксперт: Белорусские «Полонезы» делают войну в Карабахе неизбежной 17.06.2018, 14:49

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Но Азербайджану выгодно ее начать как можно позже.

Баланс в регионе Южного Кавказа нарушает любое серьезное приобретение новых типов вооружений. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении — NEWS.am заявил заместитель директора российского Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя информацию о приобретении Азербайджаном у Беларуси РСЗО «Полонез».

Поставки РСЗО «Полонез», по мнению эксперта, точно также, до определенной степени, нарушают баланс сил в регионе. «Азербайджан готовится же к войне. Вот они таким образом и готовятся», — заметил он.

На вопрос, какое именно преимущество получает Азербайджан, закупая столь дорогостоящее вооружение, и можно ли этому как-то противодействовать, эксперт ответил, что противодействовать можно всему и всегда, поскольку нет такого оружия, которому нельзя противодействовать. «Просто Азербайджан увеличивает свои военные возможности. Как конкретно будет использоваться данная система, зависит от тактической и стратегической ситуации. Все зависит от того, как будет протекать война», — добавил Храмчихин.

При этом он подчеркнул, что по тактико-техническим характеристикам у оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», которые находятся на вооружении армянской армии, более высокая точность попадания в цель, в то время как у РСЗО «Полонез» более значительный объем боекомплекта, что позволяет ей доставить до цели существенно большее количество ракет. Это, по оценке эксперта, свидетельствует о ее большей производительности.

Александр Храмчихин считает возобновление военных действий на территории Нагорного Карабаха неизбежным, вне зависимости от сроков. Причиной является то, что позиции конфликтующих сторон по-прежнему несовместимы, и понять, как данный вопрос можно будет разрешить без применения военной силы, чрезвычайно сложно.

Таким образом, Азербайджан, как считает заместитель директора российского Института политического и военного анализа, заинтересован в возобновлении боевых действий и вполне может пойти на радикальные шаги, поскольку обладает значительным превосходством как в живой силе, так и в технике. Местами у азербайджанцев встречается и качественное превосходство, особенно, что касается воздушных сил, однако этот фактор минимизируется из-за довольно сильной и плотной системы противовоздушной обороны армян. «Армения, по всей видимости, по-прежнему имеет преимущество в боевой подготовке, насколько я могу понять, и, в целом, оборонительные позиции создают для них определенные преимущества. То есть обороняться в общем проще, чем наступать, хотя иногда это и кажется бесперспективным. В этом смысле это плюс Армении. А как и что пойдет, ну это опять-таки невозможно предсказать», — подчеркнул эксперт.

В то же время, по его мнению, довольно разнообразный спектр вооружений, который имеется у Баку, может сыграть с ним злую шутку и создать определенные сложности, поскольку может повлиять и на качество обучения личного состава, который в основном использует российское вооружение, а подготовку проходит в Турции. И события апреля 2016 года показали, что уровень подготовки ВС Азербайджана все еще неудовлетворительный, поскольку им не удалось добиться сколько-нибудь серьезных результатов в период эскалации. «Но если исходить из неизбежности войны, то чем раньше она начнется, тем лучше для Армении, поскольку Баку быстрее наращивает свои силы, чем Ереван», — заключил Александр Храмчихин.

Напомним, что в азербайджанском военном ведомстве уже подтвердили доставку в страну 301-мм РСЗО «Полонез», при этом количество систем не указывается. Согласно ранее полученной информации, по контракту подразумевается поставка 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и так далее). Также сообщается, что системы уже приняты на вооружение. О предстоящей сделке между Минском и Баку было известно еще в апреле этого года. Баку рассматривает «Полонезы» в качестве ответа на ОТРК «Искандер», находящиеся на вооружении армянской армии. По мнению военных экспертов, Азербайджан делает ставку на средства, позволяющие поражать объекты, расположенные в стратегической глубине противника, и покупка «Полонезов» вписывается в эту..