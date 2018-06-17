Погода в Беларуси: На пять градусов жарче, чем в Барселоне

Погода в Беларуси: На пять градусов жарче, чем в Барселоне1
- 17.06.2018, 15:29
На следующей неделе будет очень жарко и без дождей.
На следующей неделе в Беларуси будет до +29. В пятницу, по прогнозам синоптиков, до +32.
Дождей, по-прежнему, не будет, возможные краткосрочные осадки, сообщает Белгидромет.
Из-за сухой погоды и высокой вероятности пожаров на большей части Беларуси запретили ходить в лес.
Кстати, в испанской Барселоне на следующей неделе температура будет колебаться от +24 до +27 (в пятницу), напоминает belsat.eu.