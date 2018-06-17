Погода в Беларуси: На пять градусов жарче, чем в Барселоне 1 17.06.2018, 15:29

На следующей неделе будет очень жарко и без дождей.

На следующей неделе в Беларуси будет до +29. В пятницу, по прогнозам синоптиков, до +32.

Дождей, по-прежнему, не будет, возможные краткосрочные осадки, сообщает Белгидромет.

Из-за сухой погоды и высокой вероятности пожаров на большей части Беларуси запретили ходить в лес.

Кстати, в испанской Барселоне на следующей неделе температура будет колебаться от +24 до +27 (в пятницу), напоминает belsat.eu.