Ограблены и стравлены друг с другом Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

17.06.2018, 16:09

Путин и его подчиненные сознательно натравливает одну группу граждан на другую.

Вице-премьер Голикова утверждает, что каждый пенсионер после решения Путина повысить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, для мужчин на 5 лет, получит в 2019 год 12 тысяч рублей.

При этом вице-премьер умалчивает о том, что каждый человек, которого Путин своим решением лишил возможности выйти на пенсию в 2019 году, не получит за 2019 год 160 тысяч рублей (средняя пенсия в апреле 2018 года – 13.351 рубль в месяц).

За счет того, что у одних людей правительство Путина отняло 160 тысяч, другим оно готово добавить по 12 тысяч.

То, чем занимается вице-премьер Голикова, делая свое непрофессиональное заявление, называется просто – использование социальная рознь.

Путин и его подчинённые сознательно натравливает одну группу граждан (пенсионеров) на другую группу граждан (тех, кто должен в 2019 году и в последующие годы выйти на пенсию).

Тем самым стремясь создать группу поддержки решению о повышении пенсионного возраста.

При нормальных порядках вице-премьер Голикова после своего непрофессионального заявления была бы отправлена в отставку.

Впрочем, при нормальных условиях, Путин не был бы во власти и не было бы грабительского решения о повышении пенсионного возраста.

Несменяемость власти с нормальной живущей страной несовместима. С ней совместимы только порядки, когда никто в стране не чувствует себя спокойно, никто не может быть уверен в том, что будет завтра. Включая Путина и Голикову.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»