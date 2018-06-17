Apple помешает спецслужбам взламывать iPhone 17.06.2018, 16:27

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Apple закроет лазейку, используемую спецслужбами для взлома iPhone.

Компания Apple намерена внести изменения в операционную систему iOS, которые закроют лазейку, используемую полицией и спецслужбами для взлома смартфонов iPhone. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Apple, передает newsru.com.

Суть изменений заключается в том, чтобы изменить настройки iPhone по умолчанию и отключить соединение смартфона с ПК или другими устройствами через USB, если iPhone не был разблокирован в течение последнего часа.

Как поясняет Reuters именно через такое подключение смартфонов Apple специализирующиеся на взломе iPhone компании, с которыми сотрудничают правоохранители, могут получать доступ к содержимому устройств. Например, израильская компания Cellebrite в феврале сообщила своим клиентам о возможности взлома любого iPhone. Чтобы воспользоваться услугами компании, полиции или спецслужбам необходимо отправить аппарат в компанию, где специалисты получат доступ к файлам владельца, а затем отправят его обратно.

Сейчас подключение смартфона через USB позволяет обходить встроенное в iOS ограничение на число попыток ввода пароля, а анонсированные обновления операционной системы закроют эту возможность. Как отмечают в Apple, это усиление защиты устройств направлено в первую очередь на жителей стран, где законодательство не отличается строгостью и позволяет местным правоохранителям довольно свободно взламывать смартфоны. Кроме того, ту же технику взлома могут применять преступники или шпионы.

В настоящее время изменения настроек реализованы в бета-версиях iOS 11.4.1 и представленной в начале июня iOS 12, релиз которой запланирован на осень.

Таким образом, в скором времени хакеры или правоохранители будут иметь в своем распоряжении не более часа с момента последней разблокировки, чтобы успеть подключить интересующий их смартфон к специальному устройству для его взлома. Впрочем, можно предположить, что рано или поздно исследователи найдут новые способы получить доступ к содержимому заблокированного устройства Apple.