«Денег нет, но вы держитесь» 9 17.06.2018, 16:45

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Анна Буянова

Фото: krym.org

Как «держится» крымская пенсионерка после встречи с Медведевым.

Пенсионерка Анна Буянова – та самая женщина, которая два года назад спросила премьера России Дмитрия Медведева: «Где деньги?» и услышала в ответ ставшую крылатой фразу: «Просто денег нет. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Анна Григорьевна живет в селе Новопокровка в 20 километрах от Феодосии, выращивает домашнюю птицу для души и на пропитание. Держит 65 кур, 10 уток и пять цесарок. В любимцах – утки, пишет krymr.com.

«Во-первых, она красивая очень. Это раз. Во-вторых, они несутся очень хорошо. И в-третьих, у них очень вкусное мясо. Оно такое желтенькое, такое ароматное», – говорит пенсионерка.

Фото: krym.org

На 17-ти сотках земли женщина возвела две теплицы, хвастает урожаем, который ест сама и несет на продажу.

«С этой стороны была морковка, петрушка, укроп… Я выращиваю качественную, хорошую продукцию и делюсь ею, езжу на рынок», – рассказывает крымчанка.

В свои 63 года Анна Григорьевна благодарит президента России за то, что не может позволить сидеть сложа руки.

«Мы очень рады и благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу, который, действительно, заставляет людей работать, трудиться, выращивать… Но пенсия моя, действительно, да, меня подталкивает на этот стимул», – делится Анна Буянова.

После встречи с российским премьером ее пенсия выросла на 442 рубля (около 180 грн или 7 долларов). Итого в месяц Анна Григорьевна получает 3500 гривен (8500 рублей). Это за 39 лет работы.

«Так почему же я не имею права получать нормальную пенсию?! Хотя бы 12, хотя бы 12 (тысяч рублей – КР), я чтоб получала. Почему я ее не заслужила?» – возмущена пенсионерка.

Она ушла на пенсию с должности завхоза местной школы, а начинала трудовую деятельность в 15 лет на виноградниках. Тогда она переехала в Крым из Житомирской области.

Фото: krym.org

«Мои родители: отец – русский, мать – украинка. Но тогда, в эти годы именно с 60-го и по 80-е годы очень активно вели такую агитацию, чтобы украинцы приезжали осваивали виноградники… Потому что Крым фактически был, ну как тебе сказать, – пустыня без людей», – вспоминает она.

Приказ «держаться»

В сегодняшней реальности коммунальные услуги дорогие, а пенсия тает за две недели. За это Анна невзлюбила российский рубль.

«Считайте, пустые, нетвердые деньги. Гривна как-то… она была плотнее и тверже, и как-то стабильнее она была. Что-то за нее можно было приобрести, потому что стройматериалы очень были дешевые», – вспоминает пенсионерка.

Забор, газ, скважина с водой – все было сделано до весны 2014 года. Сэкономленные гривны Анна обменяла на рубли и рядом со старым домом построила новый – однокомнатный без отделки с голыми стенами.

«Такой вот маленький домик. Он мне обошелся в 360 тысяч рублей (150 тысяч гривен – КР). Это без работы людей. Пенопласт дорогой, доски – лес – дорогой. У нас же своего ничего нету. Нам же все материалы присылают с России», – говорит хозяйка.

Фото: krym.org

У женщины нет телевизора – новости она узнает из газет. Путина называет «родным отцом», а о российском оппозиционере Алексее Навальном даже не слышала – ведь о нем не принято писать в крымских СМИ. Журналисты показали ей фрагмент расследования о главе российского правительства из фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон».

«Ну, это приятно. Я уважаю таких людей, которые, действительно, могут повлиять на этих чиновников», – комментирует Анна расследовательскую работу команды Навального.

А 80 гектаров премьерской дачи неподдельно поражают крымскую пенсионерку.

«Ох! У меня 17 соток, я устаю, капитально устаю… Так туда надо людей заселить, нехай люди отдыхают. Че ж оно там стоит?! Вай-вай-вай-вай», – возмущена она.

И теперь уже Анна Григорьевна желает российскому премьеру «держаться, здоровья и хорошего настроения».

«Ну, сынок, живи и здравствуй. Может, тебе будет вечная жизнь…Честно говоря, у меня даже в мыслях не было, что он опять будет премьером. Не приходило в голову, я думала, что после этого всего его понизят», – делится Анна.

На ее импровизированном иконостасе – Дева Мария рядом со Сталиным и Николаем Вторым. Анна верит, что ей повысят пенсию, она заработает на овощах и птице, вставит зубы и сделает наконец ремонт.