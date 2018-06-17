Авиаэксперт: РФ не обладает техническим превосходством даже по сравнению с Индией 6 17.06.2018, 17:02

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Отказ Индии от создания с Россией истребителя пятого поколения является «ударом в спину» для РФ.

Отказ Индии от многомиллиардной сделки с Россией по разработке индийского истребителя пятого поколения из-за отсутствия у РФ каких-либо уникальных технологий является тяжелым ударом. Такое мнение выразил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич в Facebook.

"Если ранее индусы объясняли свой отказ от участия в совместной программе создания истребителя пятого поколения тем, что наш Т-50/Су-57 не обладает малой заметностью, то теперь выяснилось, что мы вообще не обладаем никаким техническим превосходством даже по сравнению с Индией. Вот такой удар в спину – спиннее уже некуда", – подчеркнул он.

Авиаэксперт добавил, что России осталось дождаться, когда "Зимбабве выйдет из двустороннего договора о неразмещении оружия в космосе".

"Когда весь мир идет вперед, а ты стоишь на месте, захлебываясь от собственной исключительности, у тебя постоянно меняется находящийся непосредственно впереди. Когда-то это была Америка, потом Европа, Япония, затем Китай, и вот теперь Индия... Мозамбику и Бангладеш приготовиться", – подытожил он.

В августе 2017 года глава индийского бюро ресурса Вивек Рагхуванши заявил, что Индия намерена заменить российские палубные истребители МиГ-29К из-за сложностей с их эксплуатацией и техническими проблемами.

20 апреля 2018 года Jane's Defense Weekly со ссылкой на официальные источники сообщило, что Индия вышла из своей 11-летней совместной программы с Россией по созданию истребителя пятого поколения. Индийская сторона заявила, что российский Су-57, который в минобороны Индии считали перспективным многофункциональным истребителем, не отвечает требованиям по скрытности, боевой авионике, радарам и датчикам.

13 июня издание Economic Times сообщило, что последним "гвоздем в гроб проекта" на $9 млрд стали заверения организации оборонных исследований и разработок минобороны Индии, что страна уже имеет все необходимые технологии или они находятся в разработке.