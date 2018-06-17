США предъявили КНДР 47 требований 17.06.2018, 17:18

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Требования предъявлены в рамках исполнения декларации о ядерном разоружении.

США предъявили КНДР 47 требований в рамках исполнения декларации о ядерном разоружении, подписанной лидерами двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает graniru.org со ссылкой на японский телеканал NHK.

Таро Коно напомнил, что Пхеньян согласился на полную денуклеаризацию. По словам министра, американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Пхеньян, состоявшегося перед встречей президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына, сообщил северокорейской стороне, что Вашингтон понимает под полной денуклеаризацией "ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения - химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов". Уничтожению подлежат все северокорейские ракеты, в том числе те, которые угрожают Японии, отметил Таро Коно.

"Если требование полной денуклеаризации в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают", - подчеркнул министр.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Сингапуре 12 июня. Стороны договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна со стороны США. Трамп заверил, что ядерное разоружение КНДР начнется "очень, очень быстро". Госсекретарь Помпео и северокорейские чиновники должны были в ближайшее время начать выполнять соглашение.

11 июня южнокорейское издание "Чунан ильбо" сообщило, что Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд переговоров в июле в Пхеньяне. По сведениям издания, третий этап консультаций может пройти в сентябре в Вашингтоне - к этому моменту планируется подготовить "дорожную карту" ядерного разоружения Северной Кореи.