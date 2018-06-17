«Радужка глаза похожа на пончик» 17.06.2018, 17:27

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Георгий Топузидис

Фото из личного архива

Врач из Минска завел на YouTube канал о популярной медицине.

Врач-радиолог 10-й городской клинической больницы Минска Георгий Топузидис уже чуть больше месяца ведет на YouTube канал о медицине Dr. X.

Георгию 23 года, сейчас он оканчивает интернатуру. Канал открыл 12 мая, и на нем уже есть пять программ: о разнице между МРТ и КТ, ожогах, клещах, аллергии и зрении. Программы выходят каждый вторник. Их снимать и монтировать помогают друзья. Пока у канала более 60 подписчиков, и в основном передачи смотрят его родные, друзья, знакомые и коллеги, пишет tut.by.

Называется канал — Dr. X. По словам Георгия, символ «Х» он выбрал, так как его специальность связана с ионизирующим излучением, то есть X-ray. Но это не единственная причина.

— Плюс ко всему, если написать римской цифрой наименование 10-й больницы, в которой я работаю, то тоже будет X, — объясняет он.

Георгий старается простыми словами объяснить сложные медицинские термины и сделать информацию доступной зрителю.

«Глаз состоит из десяти анатомических структур, на каждой из них мы останавливаться не будем, лишь сделаем акцент на радужке. Радужка по форме напоминает пончик, в центре которого находится зрачок», — так он объясняет, как выглядит радужка, в выпуске о зрении.

— Почему вы решили завести канал?

— Честно говоря, я люблю свою работу и считаю ее очень интересной. И я говорю не только о радиологии, а о медицине в целом. Пациенты часто задают докторам одни и те же вопросы и могут не знать простых понятий, и я хочу дать им эти знания, показать, что это интересно и круто — и как-то проявить активную гражданскую позицию.

— Как вы привлекаете к своим программам других докторов?

— Я стараюсь привлекать профильных докторов в зависимости от того, на чем специализируется учреждение, в котором они работают. Допустим, у нас на базе 10-й больницы располагается Республиканский центр аллергологии, к нам приезжают пациенты со всей страны. И например, заведующая отделением Наталья Дударева, у которой я брал интервью по поводу аллергии, — из нашей больницы. Когда мы работали над выпуском про клещей и инфекционные болезни, то ездили в инфекционную больницу, про ожоги снимали программу в Республиканском ожоговом центре на базе Больницы скорой медицинской помощи.

— Врачи сразу соглашаются?

— В плане контактов с врачами мне очень сильно помогает наш главврач 10-й больницы Виктор Пантелеевич Исачкин. Ему этот проект очень нравится. И пока все врачи, у которых я брал интервью, очень хорошо относятся к этой инициативе.

— Сколько времени уходит на одну программу?

— Если есть вдохновение, я пишу сценарий в течение трех-четырех часов. Интервью с врачом занимает час-два. На съемку в студии уходит еще два-три часа, и еще монтаж — несколько часов.

— Кто вам помогает делать программы?

— Мои товарищи. Один помогает снимать, второй — монтировать. Они не медики. Товарищ, который помогает монтировать, снимает и выкладывает социальные проекты на своем YouTube-канале, он давно этим занимается. Я рассказал ему о своей идее, и он сказал, что это круто, и решил мне помочь.

Георгий с коллегами

Фото из личного архива

— Пациенты вас уже узнают благодаря YouTube?

— Пока нет. Но когда мы только начали это все публиковать и врачи стали между собой пересылать ссылки на программы, то меня начали узнавать коллеги в больнице. Говорят: «Здра-а-авствуйте, а мы вас знаем».

— Планируете ли вы на этом канале зарабатывать?

— Я создавал канал, чтобы это было полезно. Если делать это с целью монетизации, то нужно снимать какое-то циркачество. Если это будет приносить какую-то копейку — хорошо, если нет — то пока в финансовом плане я могу тянуть этот проект. Но самое главное, что мне это очень интересно и приносит удовольствие.

Передачи носят образовательный характер. В моем понимании задача здравоохранения не только лечить, но и просвещать. И это очень большая задача. В будущем, если канал раскрутится, то я бы хотел ходить по школам и читать молодежи лекции. Не нудные какие-то, что вот надо делать так и так, а как-то привлечь и заинтересовать людей.

Ведь медицина — это про человеческий организм, и это безумно интересно, поверьте мне. Когда ты начинаешь в это углубляться, понимаешь, насколько это уникально. Люди летают на Марс и какие-то открытия делают, это все прекрасно, но нам надо заглянуть в себя. И я бы очень хотел это показать. Мол, ребята посмотрите на себя, на нас, на медицину. У нас не самая плохая медицина. Да, у нас есть какие-то недочеты и ошибки, но мы можем это вместе исправить — я верю в это. Я верю в нашу медицину, в то, что наши люди могут активно принять в этом участие — и все у нас будет прекрасно.