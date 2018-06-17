ЧМ-2018: Гол-красавец Коларова принес Сербии победу в матче с Коста-Рикой 3 17.06.2018, 17:50

1,546

Сборная Сербии победила костариканцев со счетом 1:0.

Матч между сборными Коста-Рики и Сербии в группе Е чемпионата мира завершился победой европейской команды со счетом 1:0. Встреча прошла на «Самара Арене». Судил игру арбитр из Сенегала Маланг Диду.

Единственный гол был забит на 56-й минуте после того, как полузащитник сборной Коста-Рики руками остановил прорыв Александара Митровича. Штрафной исполнил капитан сборной Сербии Александар Коларов, перекинувший «стенку» и пославший мяч впритирку со штангой. У голкипера костариканцев Кейлора Наваса, выступающего в Испании за мадридский «Реал», не было шансов отразить удар.