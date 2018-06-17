Как брестчанин учит интернет-пользователей игре на гавайской гитаре 1 17.06.2018, 18:30

Фото: zarya.by

Лидер брестской группы «Слайды» ведет свой канал на Youtube уже больше года.

На встречу Влад Филиппов пришел без своей любимой «крошки»: укулеле осталась дома. Несмотря на то, что гитара родом из солнечной Португалии и получила вечную прописку на Гавайях, хозяин бережет ее от жары. Сегодня Влад весь день в разъездах, и оставить «малышку» одну в душной машине хоть на час – не вариант. Она, как и любой инструмент, может рассохнуться и получить не совсем презентабельный вид, пишет zarya.by.

Для нас же услышать, как музыкант играет на укулеле, – совсем не проблема. Уже больше года лидер брестской группы «Слайды» ведет свой канал на Youtube – Vladilele, где каждый вторник выкладывает свежее видео, чередуя каверы, сыгранные им на гавайской гитаре, с разборами песен для нее же. Таким образом он и сам учится играть на этом необычном инструменте.

– Пока я совсем новичок в этом деле, мне еще учиться и учиться, – признается Влад, который, подобно Полу Маккартни и Джорджу Харрисону, взялся за укулеле не на заре своей музыкальной карьеры, а уже кое-чего достигнув.

Экзотический инструмент появился у Филиппова на прошлый Новый год. Это подарок жены, которая случайно услышала брошенную Владом фразу, когда тот увидел фото миниатюрной гитары в интернете: «О, прикольный инструмент, почему бы не научиться играть на нем?». Эти слова и стали прямым руководством к действию: укулеле, заказанная в Китае, прилетела аккурат под Новый год, когда сбываются самые заветные желания.

– Я попробовал поиграть, и у меня стало получаться уже через пару минут, – вспоминает Влад. – Конечно, наличие музыкального образования очень помогает. Хотя укулеле и так довольно простой инструмент. Я считаю, любой человек в кратчайшие сроки может научиться играть на нем, что и пытаюсь доказать на своем канале. Если есть несложная песня, то, в принципе, минут за 10 – 15 можно справиться. Такое быстрое достижение результата добавляет инструменту поклонников, ведь не у многих людей, желающих научиться играть, есть усидчивость.

Фото: zarya.by

Еще одно преимущество укулеле – нейлоновые струны. Первые уроки игры на обычной гитаре могут показаться для новичка самой настоящей пыткой: от металлических струн опухают пальцы, и многие именно из-за этих болевых ощущений забрасывают инструмент и больше никогда к нему не возвращаются. А вот с укулеле об этом можно даже не волноваться.

– К тому же гавайская гитара очень компактная, – говорит музыкант. – Даже в однокомнатной квартире не составит труда найти местечко для ее хранения.

Влад признается, что сперва был не очень доволен своей «китайской» укулеле, поэтому сразу же отдал ее в руки брестского мастера Андрея Посохина, чтобы тот немножко улучшил инструмент. Сразу после апгрейда в феврале прошлого года Филиппов снял первое видео и выложил его на ютуб. Так, собственно, и родился канал Vladilele, на который сегодня подписано более полторы тысячи человек.

Фото: zarya.by

– Я не вкладываю в канал никаких финансов, никак его не рекламирую. Он просто приносит мне удовольствие – такой кайф общаться с людьми, которым интересно то же, что и тебе! Когда человек, например, из Петропавловска-Камчатского, где ты даже ни разу не был, пишет тебе «спасибо» за разбор песни, это дорогого стоит. Разумеется, под моими видео появляются не только положительные отзывы, но и критика. Обычно я всегда этому очень рад, стараюсь прислушиваться, если это, конечно, не комментарии диванных критиков, которые абсолютно не разбираются в музыке и которым лишь бы поставить дизлайк.

Большая часть укулельного репертуара Влада – это русский рок. Он делал каверы на «ДДТ», «Браво», «Чайф», «Арию», «Би-2», Земфиру и многих других исполнителей, на чьих песнях вырос.

– Если бы я ставил задачу заполучить наибольшее количество подписчиков, то играл бы то, что сейчас у всех на слуху, но канал я делаю в первую очередь для себя, поэтому и играю то, что нравится мне.

Другое дело – песни для разборов. Тут уже командуют парадом подписчики. Каждую неделю они присылают заявки на композицию, которую хотели бы научиться играть. Так как заявок приходит много, Влад, используя генератор случайных чисел, выбирает ту самую, что впоследствии разберет к ближайшему вторнику.

В скором времени на его канале начнут выходить и модные нынче стримы, представляющие собой общение в прямом эфире. Первый стрим будет полностью посвящен группе «Сплин» – за нее проголосовало большинство подписчиков.

– Ничего необычного на укулеле я пока не играл, в хеви-метал не ударялся, но все еще может быть, – говорит Влад. – На такие вещи надо чуть больше времени, просто так, с кондачка не сыграешь, нужно все переосмыслить, погрузиться целиком в процесс, написать аранжировку.

Многие знают, что фронтмен «Слайдов» сам пишет песни для своей группы. На вопрос, есть ли у него в творческом загашнике что-то специально для укулеле, отвечает, что пока не сочинил – для этого нужно особое настроение.

– Вот скоро поеду в отпуск, и, может, там уже что-нибудь родится, – говорит он. – В прошлом году мы ездили с женой отдыхать в Болгарию, я упаковал укулеле, но уже по дороге в аэропорт понял, что забыл инструмент дома. Такси разворачивать мы не стали, укулеле я попытался купить уже на месте, но – увы. Там совсем было плохо с музыкальными магазинами.

Фото: zarya.by

А как же у нас обстоит дело с этим? Оказывается, в Бресте укулеле можно найти сразу в нескольких магазинах. Причем продавцы единогласно отмечают, что спрос на гавайскую гитару в последнее время заметно увеличился. Наверное, все ринулись за своей порцией счастья, ведь не зря же говорят: счастье нельзя купить, но можно купить укулеле и стать счастливее.

– Это ведь и про меня тоже, – смеется Влад. – Я счастливый человек, но мне, например, уже мало одной укулеле! Недавно я заказал себе новый инструмент, его делает известный мастер из России. Это будет полностью ручная работа с более широкими ладами, что гораздо удобнее для мужских пальцев. В настоящее время существует несколько видов гавайской гитары, отличающихся, в основном, размерами. Самая маленькая – сопрано, дальше идет концерт – та, что у меня сейчас, потом – тенор, такую я себе заказал, и, наконец, бас-укулеле с очень забавными струнами, похожими на вермишель.

Новый инструмент Влада уже почти готов, музыкант ждет не дождется, когда тот приедет в Брест, чтобы не только презентовать его на своем ютуб-канале, но и вывести на сцену. Пока у Филиппова были лишь небольшие, камерные выступления с укулеле, например, на квартирнике у его коллеги по цеху Игоря Пашечко. Но в планах – начать использовать гавайскую гитару и на больших концертах.

– Почему нет?! Укулеле очень хорошо звучит в пачке, как говорят музыканты. Понятно, что повсеместно использовать ее не будешь – очень быстро приестся, но если есть какая-то песня «южной» тематики, то почему бы не попытаться сделать ее еще ярче при помощи этого солнечного инструмента. Многие знаменитые артисты очень любят укулеле и часто используют ее в своих выступлениях. Тот же вокалист группы «Twenty One Pilots», которая сейчас на волне популярности, играет на укулеле. Его кавер на Элвиса Пресли собрал 101 миллион просмотров на ютубе. Более того, Тайлер Джозеф до сих пор исполняет ее на концертах.