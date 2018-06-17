закрыть
17 июня 2018, воскресенье, 21:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Средиземное море вошли ракетные корветы Каспийской флотилии ВМФ РФ

13
  • 17.06.2018, 19:21
  • 3,407
Фото: twitter.com

Корабли, вероятно, идут в сирийский порт Тартус.

В Средиземное море вошли корветы из состава Каспийской флотилии, сообщается в аккаунте блога Yörük Işık в Twitter, передает РБК.

По его данным, малые ракетные корабли (МРК) «Великий Устюг» и «Град Свияжск», оснащенные вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на восемь крылатых ракет большой дальности «Калибр», пройдя черноморские проливы, вошли в акваторию Средиземного моря.

Yörük Işık отмечает, что корабли, вероятно, идут в порт Тартус (Сирия). Там расположена российская военная база.

15 июня сообщалось, что через Босфор в Средиземное море вышел большой десантный корабль Военно-морского флота России «Николай Фильченков», который также направился в порт Тартус.

В начале октября 2015 года МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг», а также МРК «Углич» и сторожевой корабль «Дагестан» нанесли ракетный удар по целям террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Всего было проведено 26 запусков крылатых ракет.


популярное за неделю

Мнение

Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
Чемпионат Путина и призрак Брежнева
Чемпионат Путина и призрак Брежнева Константин Эггерт
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип
Водораздел
Водораздел Аркадий Бабченко