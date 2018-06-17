В Средиземное море вошли ракетные корветы Каспийской флотилии ВМФ РФ 13 17.06.2018, 19:21

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Фото: twitter.com

Корабли, вероятно, идут в сирийский порт Тартус.

В Средиземное море вошли корветы из состава Каспийской флотилии, сообщается в аккаунте блога Yörük Işık в Twitter, передает РБК.

По его данным, малые ракетные корабли (МРК) «Великий Устюг» и «Град Свияжск», оснащенные вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на восемь крылатых ракет большой дальности «Калибр», пройдя черноморские проливы, вошли в акваторию Средиземного моря.

Yörük Işık отмечает, что корабли, вероятно, идут в порт Тартус (Сирия). Там расположена российская военная база.

#ВМФ Project 21631 #Кф Caspian Flotilla Buyan M class corvettes Veliki Ustyug 651 (x-023) & Grad Sviyazhsk 652 (c-021), armed with SS-N-30 / Kalibr 3M-14 land attack missiles, transited Mediterranean-bound Bosphorus, likely en route to #Tartus #Syria 03:30Z pic.twitter.com/QCEst4GuSO — Yörük Işık (@YorukIsik) 17 июня 2018 г.

15 июня сообщалось, что через Босфор в Средиземное море вышел большой десантный корабль Военно-морского флота России «Николай Фильченков», который также направился в порт Тартус.

В начале октября 2015 года МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг», а также МРК «Углич» и сторожевой корабль «Дагестан» нанесли ракетный удар по целям террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Всего было проведено 26 запусков крылатых ракет.