Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС 17.06.2018, 19:52

Евросовет может принять соответствующее решение через две недели.

Еврокомиссия уже дала рекомендацию Европейскому совету начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС. Об этом верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила в воскресенье, 17 июня, на церемонии подписания предварительного соглашения о переименовании Македонии, передает DW.

Глава европейской дипломатии выразила надежду, что Евросовет примет соответствующее решение через две недели. По словам Могерини, это станет "положительным сигналом и укрепит волну перемен и мирных, конструктивных региональных отношений".

Ранее в тот же день премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава греческого правительства Алексис Ципрас подписали предварительное соглашение, в котором Греция обязалась признать соседнее государство под названием Республика Северная Македония. Соглашение вступит в силу после того, как его одобрят парламенты обеих стран. Кроме того, Македония проведет референдум по вопросу о переименовании.

Спор вокруг названия страны

Спор вокруг наименования государства Македония связан с тем, что в составе Греции имеется одноименная область. Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

Стратегия ЕС в отношении Балкан

В феврале 2018 года Еврокомиссия объявила о целевой финансовой поддержке шести балканских стран, а также об усилении проектов в шести ключевых областях - от построения правового государства и миграции до широкополосной связи. Наблюдатели усматривают в новой стратегии Еврокомиссии по присоединению балканских государств ответ на попытки политического влияния на страны бывшей Югославии со стороны России, а также на растущую экономическую активность Китая в регионе.