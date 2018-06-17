В Киеве в пятый раз прошел ежегодный Марш равенства «КиевПрайд – 2018» 17.06.2018, 20:39

Фото: Shutterstock

В украинской столице прошел марш, организованный ЛГБТ-сообществом.

В Киеве в пятый раз прошел ежегодный Марш равенства "КиевПрайд – 2018". Главный лозунг акции – "Страна свободных: будь собой!". Демонстранты скандировали: "Наша позиция – свобода!", "Права человека – превыше всего!". По словам организаторов, главная цель марша – добиться равных прав и безопасности для всех граждан Украины. Поддержать участников акции пришли депутаты Верховной Рады из объединения "Еврооптимисты" Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Европарламента Ребекка Хармс, министр по делам Европы ФРГ Майкл Рот, дипломаты посольств США и Канады, передает “Радио Свобода”.

Шествие началось у пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, далее – вдоль парка Тараса Шевченко, и финишировали демонстранты на площади Льва Толстого. Среди участников акции выделялись молодые люди в яркой одежде с разноцветными волосами. Полиция вывела из колонны нескольких противников марша, которые пытались помешать движению.

По предварительным оценкам, в акции участвовали до двух тысяч человек. Их сопровождали примерно столько же полицейских и нацгвардейцев. Движение транспорта в центре города было перекрыто, не работали несколько станций метро, вокруг места сбора участников были установлены металлические ограждения. Повышенные меры безопасности предприняты из-за угроз радикалов, обещавших сорвать акцию с участием представителей ЛГБТ-сообщества. Рано утром произошли столкновения между стражами порядка и представителями националистической организации С14, пытавшимися перекрыть дорогу по маршруту следования Марша равенства. В результате – не менее десяти пострадавших с обеих сторон, в полицию доставили около 60 праворадикалов. По последней информации, националисты из С-14 заблокировали несколько дорог в Киеве и требуют встречи с руководителями МВД и освобождения всех задержанных.

По завершении марша его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!".

Организаторы, получившие угрозы от крайне правых групп накануне марша, рекомендовали участникам не размещать плакаты, баннеры или символы сообщества ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов) до тех пор, пока они не пришли на место проведения марша. "Мы хотим чувствовать себя свободными в нашей стране", – сказал Тимур Левчук, один из организаторов серии мероприятий, посвященных правам ЛГБТ-сообщества, которые продлятся в Киеве девять дней. По его словам, Киев – это город, где не должно быть места дискриминации, насилию или отчуждению. В июне прошлого года, по данным полиции, гей-парад в Киеве собрал две с половиной тысячи человек.