Советник Трампа рассказал о предложении компромата на Клинтон от русского 17.06.2018, 21:19

Роджер Стоун

ФОто: axios.com

Два года назад выходец из РФ Генри Гринберг предложил купить компромат на Клинтон за $2 млн.

В мае 2016 года советник Дональда Трампа Роджер Стоун встретился с человеком, который представился Генри Гринбергом и предложил компромат на Хиллари Клинтон, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post. Стоун сам рассказал об этом изданию в интервью. Гринберг, не раскрывал подробностей об информации, которой предположительно обладал, и требовал $2 млн за компромат.

«Вы не понимаете Дональда Трампа, — так Стоун ответил Гринбергу. — Он ни за что не платит». Позднее Стоун получил сообщение от Майкла Капуто, отвечавшего в штабе Трампа за связи с общественностью, который и организовал встречу с Гринбергом. Он спросил «насколько сумасшедшим оказался русский». Стоун в ответ написал, что он просил «большие деньги» и это было «тратой времени».

Два года спустя встречей заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские выборы. Представители его команды допросили Капуто, отмечает WP.

Сами сотрудники штаба Трампа считают, что они были целью постановки, подстроенной спецслужбами США для того, чтобы навредить кандидату от республиканцев. Они сослались на публикации, свидетельствующие о том, что Гринберг уроженец России и работал информатором ФБР.

Как пишет WP, интервью и дополнительные документы говорят о том, что Гринберг использовал также имя Генри Окнянский. Он говорил на суде в 2015 году, что под этим псевдонимом предоставлял информацию ФБР в течение 17 лет. Гринберг также передал в суд документы, указывающие, что власти выдали ему спецразрещение на въезд в США, потому что он представлял «значительную пользу».

Нет доказательств того, что Гринберг все еще работал на ФБР во время встречи со Стоуном, в суде он говорил, что перестал работать на бюро в 2013 году. Гринберг в сообщении WP отверг предположение о том, что он был информатором ФБР на тот момент. В бюро отказались от комментариев.

«Если вы верите, что [Гринбернг] завершил долгую карьеру информатора ФБР, чтобы достать нас в свое свободное время, у меня есть мост в Бруклине, который я хотел бы вам продать», — сказал Капуто WP. «В тот момент я не понимал, что это операция ФБР, но я сейчас уверен, что это была она», — отметил Стоун.

Встреча Стоуна с Гринбергом произошла спустя несколько недель после того как советник Трампа Джордж Пападопулос встретился в Лондоне с человеком, представившимся русским профессором, который также говорил, что у него есть компромат на Клинтон. Через две недели после встречи Гринберга со Стоуном Дональд Трамп-младший принял в Trump Tower адвокатессу Наталью Весельницкую, утверждавшую что у нее есть информация, которая навредит Клинтон.