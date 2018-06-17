Польша требует изменить газовую директиву ЕС 17.06.2018, 21:37

Таким образом Польша хочет усложнить строительство «Северного потока – 2».

Польша давит на Европейский союз, требуя ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложняет строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил вице-министр энергии Польши Михал Куртыка "Польському радіо".

В ноябре 2017 года Европейская комиссия предложила внести изменения в газовую директиву ЕС. Однако Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и затормозила темп работы над документом. Согласно новой редакции документа, все газопроводы, в том числе импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать законодательству ЕС.

Послы ЕС должны заняться изменениями к газовой директиве в конце июня. С 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия. Польша ожидает от австрийцев объективности, а не защиты собственных интересов.

"Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление трудами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", – заявил Куртыка.

На сегодняшний день сторонниками "Северного потока – 2" являются Австрия, Германия, Бельгия и Голландия.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.

Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности.

По данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти европейских компаний, задействованных в проекте "Северный поток – 2".