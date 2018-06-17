Еще один «отец народа» довел страну до ручки 10 17.06.2018, 22:00

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В Туркменистане хлеб продают по паспорту, а в очередь за мукой записываются за месяц вперед.

В государственных магазинах Ашхабада очереди за продуктами увеличиваются с каждым днём, торговля осуществляется с внутренних дворов. В областях хлеб продают по паспорту, а в очередь за мукой записываются за месяц вперед. Об этом сообщают корреспонденты радио «Азатлык» в Туркменистане, передает ca-news.org.

«Толпы людей стоят с утра до вечера. Вчера вечером шёл домой стояла толпа у «Милли Маркета» по проспекту Туркменбаши. Утром иду на работу опять толпа, как будто не расходились. Все основные продукты в дефиците, сахар, мука, растительное масло, но люди в эти дни стоят в основном за сахаром», - сообщил ашхабадский корреспондент.

По информации независимого издания «Альтернативные Новости Туркменистана» (АНТ) в государственных продовольственных магазинах Ашхабада на взрослого человека отпускают по 1 килограмму сахара и по 10 яиц. «Детям продукты не отпускают. Продавцы говорят, что если начать продавать детворе, то родители станут забирать своих детей из садов и на каждого приобретать дефицитные продукты», - отмечает издание.

Как сообщают корреспонденты в областях Туркменистана, во многих регионах муки нет в продаже. В частности, жители Дашогуза для приобретения нормированного властями количества муки вынуждены ожидать своей очереди в течение месяца.

«В Дашогузе муки не найти. Сейчас жители для того, чтобы купить муку по 3 килограмма на человека записываются в очередь за месяц вперед, но муку почти не привозят. Жители велаята в очень тяжелом положении, на рынке зерна нет, кукуруза и джугара подорожали до 13 манатов за килограмм. Люди обращаются в администрацию, но кроме пустых обещаний им ничего не говорят», - сообщает корреспондент Азатлыка в Дашогузе.

По его словам, из-за дефицита муки многие пекарни в регионе приостановили свою деятельность, перестали выпекать и продавать хлеб.

«Даже частные предприятия из-за отсутствия муки перестали продавать хлеб. В Болдумсазе в одни руки продают только по одному хлебу, который привозят из Ашхабада. Хлеб продают только местным жителям, приезжающим из соседних районов не дают, отпускают строго по паспорту», - отмечает корреспондент Азатлыка.

Вместе с тем, дефицит и значительный рост цен на продукты питания в Туркменистане наблюдается на фоне резкого скачка стоимости доллара «на черном рынке». В последние несколько дней стоимость американского доллара в отношении к туркменскому манату на «черном рынке» продолжает меняться и на данный момент, по некоторым данным, демонстрирует снижение. Как сообщил корреспондент Азатлыка, утром 15 июня в Дашогузе доллар США нелегальные торговцы не продавали, но покупали по 13 манатов. В начале июня курс доллара на «черном рынке» достиг исторического рекорда. Доллар продавали с рук по 29 манатов.

Официальный курс ЦБ Туркменистана, установленный в 2015 году, остается неизменным на уровне 3.5 манатов за 1 доллар США, а обмен наличной валюты в Туркменистане согласно распоряжению правительства, с января 2016 года запрещен.