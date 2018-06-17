Климкин: Во время ЧМ-2018 могут быть освобождены узники Кремля 17.06.2018, 22:20

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Министр иностранных дел Украины предположил, что таким образом РФ попытается улучшить свой имидж.

Во время проведения в России чемпионата мира-2018 по футболу Украина может добиться от Кремля освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире 5 канала, передает liga.net.

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать", - сказал он.

По его словам, не стоит рассчитывать, что вопрос об освобождение удерживаемых в РФ украинцев решится быстро.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - добавил Климкин.