Фотофакт: Коммунальщики закрасили граффити на Октябрьской 17.06.2018, 22:37

Фото: onliner.by

Граффити были нарисованы в рамках фестиваля Vulica Brasil.

Меньше года назад в Минске прошел очередной фестиваль Vulica Brasil, в рамках которого бразильские художники-граффитисты пестро раскрасили Октябрьскую улицу. Но фестиваль отгремел, художники уехали обратно в Бразилию, и на повестке дня встал новый вопрос — долгожданное открытие стадиона «Динамо», который по воле судьбы оказался здесь же, неподалеку, пишет «Онлайнер».

В эти дни коммунальное предприятие «Горавтомост» закрасило большую часть граффити, которыми был разрисован Нижне-Ляховский мост над рекой Свислочь, расположенный на пересечении Октябрьской и Ульяновской улицы. Вот как выглядел мост сразу после фестиваля Vulica Brasil.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Вот как он выглядит сейчас.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Ситуацию прокомментировал Валерий Уласевич, директор предприятия «Горавтомост».

— Во-первых, эти граффити вообще не были согласованы с эксплуатирующей организацией, — Наши возражения о том, что фестиваль Vulica Brasil был согласован с Мингорисполкомом, Валерий Петрович оставил без ответа. — Во-вторых, эти граффити на данный момент находились в неприглядном состоянии. На них уже были нанесены непонятные рисунки сверху. В-третьих, они зарисовывались согласно поручению первого заместителя главы администрации Вороницкого Валерия Викторовича. Та часть граффити, которая находилась в удовлетворительном состоянии, осталась — это верхний парапет со стороны Октябрьской. На остальных были нанесены непонятные рисунки, написаны непонятные и даже нецензурные слова, а местами еще и краска облупилась. Граффити действительно были испорчены и выглядели далеко не так, как после фестиваля. Работы производились 13—14 июня.