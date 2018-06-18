Украина создает в ЕС группу для остановки «Северного потока – 2» 1 18.06.2018, 10:27

Фото: dpa

Петр Порошенко уверен в успехе дипломатической инициативы.

Украина создает группу в Европейском Союзе, которая призвана остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в заметке на онлайн-платформе Medium.

"Северный поток-2" – это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти 3 млрд. Однако я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток – 2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", – написал Порошенко.

По его словам, без остановки реализации проекта "Северный поток – 2" Германия не будет допущена в международный консорциум по управлению украинской ГТС.

Кроме того, Порошенко заявил о принципиальной позиции США по вопросу строительства "Северного потока – 2": "Наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", – отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что это не все инструменты влияния, которые использует Украина, однако полный перечень он не огласит. "Но для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", – подчеркнул президент Украины.

Порошенко напомнил, что из-за запуска "Северного потока – 2" Украина может потерять 3 млрд долларов.

"Это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", – считает Порошенко.

Напомним, 7 июня правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2". В Германии "дали добро" на "Северный поток – 2" еще в январе-2018. Позже такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешение в Дании.

Тем не менее экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд отмечал, что построить "Северный поток – 2" будет сложно, несмотря на все выданные разрешения.