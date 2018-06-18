Четыре белорусские теннисистки - в первой сотне рейтинга WTA 18.06.2018, 10:44

Арина Соболенко

Арина Соболенко поднялась на 43-е место в рейтинге.

Румынка Симона Халеп осталась на первом месте в обновленном рейтинге ВТА. На ее счету 7970 очков. В первой десятке изменений не произошло, пишет «Прессбол».

Из белорусок лучшей остается Арина Соболенко — 43 место. Кроме того, в ТОП-100 входят Александра Саснович (51), Вера Лапко (84) и Виктория Азаренко (85).

Рейтинг ВТА от 18 июня 2018

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5205

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4970

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610