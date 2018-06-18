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В Польше перевернулся автобус с туристами

  • 18.06.2018, 11:09
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Фото: Государственная пожарная служба Польши

Два человека погибли, еще 16 получили ранения.

В Польше Куявско-Поморском воеводстве автобус с туристами преклонного возраста съехал в кювет, два человека погибли, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел утром в понедельник в местности Константиново. По невыясненным до сих пор причинам автобус выехал на встречную полосу, а затем в кювет.

Фото: Tytus Żmijewski /PAP

Автобус принадлежит частной туристической фирме. В нем путешествовали 50 людей преклонного возраста, которые направлялись на экскурсию в Гданьск.

В аварии погибли двое человек, еще 16 травмированы. По меньшей мере шесть человек в тяжелом состоянии. Часть раненых с помощью вертолета доставили в больницу в Быдгоще.

На месте аварии работают спасатели, которые обследуют пострадавших в ДТП. Как отмечается, количество раненых может возрасти.

Фото: Государственная пожарная служба Польши

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