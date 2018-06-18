В Польше перевернулся автобус с туристами
- 18.06.2018, 11:09
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Два человека погибли, еще 16 получили ранения.
В Польше Куявско-Поморском воеводстве автобус с туристами преклонного возраста съехал в кювет, два человека погибли, еще 16 получили ранения.
Об этом сообщает RMF24.
Инцидент произошел утром в понедельник в местности Константиново. По невыясненным до сих пор причинам автобус выехал на встречную полосу, а затем в кювет.
Автобус принадлежит частной туристической фирме. В нем путешествовали 50 людей преклонного возраста, которые направлялись на экскурсию в Гданьск.
В аварии погибли двое человек, еще 16 травмированы. По меньшей мере шесть человек в тяжелом состоянии. Часть раненых с помощью вертолета доставили в больницу в Быдгоще.
На месте аварии работают спасатели, которые обследуют пострадавших в ДТП. Как отмечается, количество раненых может возрасти.