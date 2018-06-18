CNN показал сюжет о белорусах, которые сделали революционные голограммы 18.06.2018, 11:37

Разработкой активно пользуются бутики, гипермаркеты и компании.

Двое друзьей детства из Беларуси запустили стартап Kino-mo и разрабатывают голографические экраны. На днях сюжет об их изобретении показал канал CNN, пишет citydog.by.

Кирилл Чикеюк и Артем Ставенко уехали учиться в Лондон в 2008 году: один – биомедицинской инженерии, второй – энергетике. Успех пришел, когда ребята придумали экраны с голографическим эффектом, который проецирует 2D- и 3D-изображения на воздух. Это была революция на рекламном рынке.

Вот как выглядит то самое изобретение, похожее на вентилятор.

Вот так оно работает: изображение появляется в крутящихся лопастях «вентилятора».

Изображения появляются прямо в воздухе.

Разработкой активно пользуются бутики, гипермаркеты и компании.

– Наша разработка представлена теперь в более чем 70 странах. Она работает в таких компаниях, как Coca-Cola, Red Bull, Samsung, у любых больших брендов, которые только могут прийти вам в голову. Это все про интерактив, чтобы людям нравилось посещать места, в которые они всегда ходят: казино, торговые центры и даже городские улицы. Все нуждаются в том, чтобы информация отображалась визуально, это не только про покупки, но еще и про опыт. Ведь это возможность увидеть любую вещь в магазине в 3D-формате, – рассказал Артем в интервью CNN.