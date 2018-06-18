Каждому литовскому школьнику выделят деньги на посещение театров 2 18.06.2018, 12:32

Такое решение предусмотрено в концепции культурного паспорта школьника.

В соответствии с преложенной моделью будет создан набор услуг, которые предлагают различные культурные организации, деятели искусства, художники, все предложения будет оценивать специальная комиссия. Из этого списка школы, классы будут выбирать подходящую услугу, пишет Delfi.

В сентябре этого года Культурный паспорт получат ученики начальных классов, а с января им смогут пользоваться все ученики. Подробно рассказать о проекте министр науки и образования Лиана Руоките-Йонссон отказалась. "Комментарии будут тогда, когда у нас будет утвержденная концепция", – сказала BNS министр.

Между тем председатель парламентского комитета по культуре Рамунас Карбаускис сказал, что 15 евро в год должно хватить, поскольку это будут дополнительные средства для культуры. "Эти 15 евро будут немалой суммой. Речь не идет о том, что за билеты будут платить, например, по 10 евро.

Будет цена на конкретную программу, расходы. Это дополнительные средства, они не предусмотрены на содержание театра или музея", – подчеркнул политик. По его словам, театры, галереи, другие учреждения смогут предлагать представления, мероприятия, проекты, созданные специально по этой программе, они будут в постоянном репертуаре.

"Эта программа обеспечит заполняемость залов во время спектаклей, ориентированных, например, на молодежь 12–18 лет. А так, театры не ориентируются на нее, поскольку собрать эту публику сложно.

Я знаю, это будет хорошо работать", – сказал BNS Карбаускис. По его словам, культурные организации должны успеть предложить список мероприятий до сентября, кроме того, список услуг будет пополняться.

В соответствии с проектом, деньги на программу выделит Министерство науки и образования. Карбаускис сказал, что еще считают, сколько средств потребуется на осуществление проекта. По предварительным данным, это будет около 6 млн. евро в год. На это планируют использовать деньги правительства и Евросоюза.