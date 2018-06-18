Стало известно, какой будет погода на неделю 18.06.2018, 14:00

Ожидается до +31°С и практически без дождей.

Прошедшие дожди в некоторых регионах Беларуси улучшили обстановку с установившимся с весны недобором осадков, но есть районы, где за период с первых чисел мая и по сегодняшний день выпало менее 25% нормы. В печальных рекордсменах по-прежнему Жлобинский район, где за полтора месяца выпало лишь 10% климатической нормы осадков. Не видно хороших дождей по стране и на текущей неделе. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 19 июня, погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт, поэтому завтра по стране ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами слабый туман. Ветер ночью слабый, днем западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +12…18°С, максимальная днем составит от +22 по северо-западу до +30°С по юго-востоку страны.

В среду, 20 июня, атмосферное давление подрастет и основным погодообразующим фактором в Беларуси окажется поле повышенного атмосферного давления. В основном обойдется без осадков. Ветер западный умеренный, ночью по северу, а днем во многих районах порывистый. Температура воздуха ночью +11…18°С, днем +20…26°С, по югу до +28°С.

21 июня, в четверг, в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и поступление теплых воздушных масс с юга-запада Европы, лишь во второй половине дня к крайним юго-западным районам подойдет фронтальный раздел. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах

по юго-западу страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9… 15 °C, днем +23… 29 °C, по югу +30… 31 °C.

В пятницу, 22 июня, под влиянием холодного фронтального раздела, который будет перемещаться на восток через нашу территорию, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9…16°С, по юго-востоку +17…19°С; максимальная днем +17…23°С, в юго-восточных районах +24…27°С.

В предстоящие выходные вслед за фронтальным разделом с акватории Балтийского моря начнет поступать прохладный воздух. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем от +15 по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны.