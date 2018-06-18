CМИ: По cилам Асада в Сирии нанесен авиаудар 18.06.2018, 13:24

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По меньшей мере 40 военнослужащих были убиты.

Об этом сообщила британская Сирийская обсерватория по правам человека, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Удары нанесли удар по городу Аль-Хари на сирийской границе с Ираком, к юго-востоку от города Албу Камаль. Сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник обвинило возглавляемую США коалицию в нанесении ударов по одной из своих позиций в городе Аль-Хари на востоке Сирии.

Наблюдатели заявили, что убитые могут быть иракскими или ливанскими гражданами. Проиранская ливанская группировка "Хезболла" воюет в Сирии вместе с силами президента Сирии Башара Асада с момента начала восстания в 2011 году.

Командир проправительственных войск сообщил Reuters, что беспилотники, которые были "вероятно американскими", бомбили позиции иракские группировки, а также сирийские военные позиции.

Командир, который не является сирийцем и выступал на условиях анонимности, заявил, что в результате удара погибли и получили ранения некоторые иракские боевики.

"Ни один из членов возглавляемой США коалиции не наносил ударов вблизи Албу Камаль", - заявил майор Джош Жак, представитель Центрального командования США.