Видеофакт: Как выглядит отселенная белорусская часть чернобыльской зоны с дрона 8 18.06.2018, 15:37

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Цветущий некогда край превратился в пустыню.

Видеозапись части белорусского Полесья, пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС и впоследствии отселенной, опубликована в Youtube-аккаунте «Радыё Свабода». Сегодня там зона отчуждения, большая часть которой находится в Гомельской области, пишут «Сильные новости».

Заброшенные дома и хозяйства, пустые школы, ржавеющие баржи. Очень наглядно о том, как цветущий некогда край, в результате человеческой халатности, может превратиться в пустыню.