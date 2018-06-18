Мессия для всего «русского мира» Николай Травкин

18.06.2018, 13:52

Николай Травкин

Знающие его давно люди говорят, что он был нормальным компанейским парнем.

Звёзд с неба не хватал, но и в грязь лицом не ударял. Ни блата, ни мохнатой руки сверху не имел, поэтому и по службе через 2-3 ступеньки не перепрыгивал. Мало того, в то время, как некоторые сослуживцы-ровесники примеряли брюки с лампасами, он оставался подполковником. И даже когда - то ли звёзды так расположились, то ли Божье проведение - оказался на самом верху властной пирамиды, то ни от друзей не отвернулся, ни себя гением не возомнил. До 2003-2004 года оставался вполне современным, нормальным и вменяемым человеком.

Но потом резко начала расти в цене нефть.

И это ещё полбеды. Кто-то стал таскать ему в голову мысли про его особое предназначение. Он стал чаще говорить о духовном, о нравственном и моральном превосходстве, об особенностях национального характера, о скрепах и особом пути России.

В общем, потихоньку пускался в философствования, копался в глубоком историческом прошлом и находил там не только подтверждения своей правоты, не только подсказки для будущих решений - он вытаскивал оттуда готовые решения…

А нефть всё пёрла и пёрла вверх, всё добавляла и добавляла в цене.

Дела во вменённом ему государстве шли всё лучше. Народ пребывал в сытости и благоденствии, по церквям и храмам стали появляться иконки с его ликом.

Бывший коллега по-прежнему его ведомству - любитель яхт, исчезающих часов и борец с нанопылью - отвечающий за состояние духовности и морали, и, по его собственным заверениям, состоящий на связи со Всевышним, настойчиво подталкивал его к осознанию себя в роли Мессии для всего русского мира. Он стал возвращать исторические территории.

И, вдруг, нефть резко развернулась вниз, денег становилось всё меньше и меньше, сытость и ощущение благоденствия начали покидать головы россиян…

Но пазл успел сложиться. Он окончательно уверовал в безошибочность своих решений, непогрешимость своих деяний и своё высочайшее предназначение.

И ничего не поделаешь, но очень хочется узнать, кто же та с*ка, которая первой начала таскать ему в голову...

Николай Травкин, «Фейсбук»