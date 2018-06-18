Замглавврача Минской областной детской больницы получил взяток на $23 тысячи 3 18.06.2018, 14:28

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Обвиняемый находится под стражей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя главного врача по технике Минской областной детской клинической больницы. Напомним, его задержали в январе 2018 года за взятки, сообщает СК.

Следователи выяснили, что с мая 2015 года по декабрь 2017 года он не раз получал взятки от представителей строительных организаций за привлечение их для проведения ремонтных работ на объектах медучреждения, заключение с ними договоров подряда, положительную приемку выполненных ими работ и их своевременную оплату.

- Следствием собраны доказательства по 24 фактам передачи должностному лицу денежных средств на общую сумму более 46 тысяч рублей, - отмечает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 2 ст. 430 УК (получение взятки, в том числе повторно и в крупном размере). Сейчас обвиняемый по-прежнему находится под стражей.