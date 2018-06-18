Как майка с «Погоней» наделала шуму в чемпионате Беларуси по футболу 1 18.06.2018, 14:40

Фото: fcneman.by

Майку с национальным символом отправили и Александру Хацкевичу.

Воскресный матч «Немана» и БАТЭ запомнился не только развязкой на последних минутах. Хотя игра, что и говорить, получилась примечательной, пишет «Трибуна».

Наряд главного тренера гродненцев Игоря Ковалевича наделал не меньше шума. Не каждый день публичные персоны в Беларуси появляются на публике в поло, на котором нашит герб «Погоня». Особенно персоны, связанные с государственными проектами – учредителем «Немана» является управление физкультуры и спорта Гродненского облисполкома.

– Слушай, а из-за этого меня не того?.. – спрашивал перед матчем у коллег тренер, видимо, осведомленный о неоднозначной реакции правоохранителей на герб.

В итоге Ковалевич благополучно добрался и до тренерской скамейки, и до послематчевой пресс-конференции, а его команда устроила настоящую погоню за БАТЭ и даже догнала чемпиона.

Фото: fcneman.by

– Я белорус. Это культурно-историческое наследие Беларуси. Вы не путайте мою майку с политикой. Это красивая желтая майка, которую подарили друзья, красивый символ, – заявил Ковалевич в интервью «Радыё Свабода».

Майку Ковалевичу подарил футбольный агент Валерий Исаев. Исаев живет в Витебске и в свободное время, как он сам говорит, исполняет роль «завхоза» в любительской команде «Zграя», выступающей в городской лиге. Среди прочего завхоз отвечает за экипировку игроков.

– Покупаем обычные майки, а знакомая швея в витебском ателье нашивает на них шевроны с «Погоней», заказанные в интернете, – рассказывает Исаев. – Три года назад заказал сто шевронов, сейчас остается 20. Майки делаем для футболистов, а также дарим их нашим преданным болельщикам.

Ковалевич более пяти лет отработал в Витебской области, тренируя «Нафтан» в Новополоцке. Тогда же он влился в «Zграю» – поло специалист получил как игрок команды, тем более он продолжает за нее выступать, пускай и проводит в лучшем случае пару матчей за сезон.

– Почему мне должны делать замечания, когда герб «Пагоня» официально разрешен Советом Министров с 2007 года? Неужели он несет агрессию? Это просто исторический знак, – говорит Ковалевич.

На поло помимо «Погони» нанесен логотип «Zграі».

– Мы делаем майки для себя, мыслей о продаже нет, – дополняет Исаев. – Несколько дней назад отправили поло с таким же логотипом Александру Хацкевичу, также игравшему за нашу команду.

Агент готов выделить одну майку для розыгрыша среди пользователей «Трибуны». О проведении мини-конкурса мы объявил в ближайшее время.