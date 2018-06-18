Лукашенко пытается смягчить удар перед переговорами с Россией 18.06.2018, 15:03

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Между «союзниками» накопилось много проблем.

Россельхознадзор с 18 июня снял ограничения на поставку в Россию молока с трех белорусских предприятий под гарантии Минска. Это может несколько смягчить предстоящие переговоры Лукашенко и Путина, которые состоятся завтра, 19 июня, пишет ng.ru.

На встрече, по мнению экспертов, будут обсуждаться болезненные для сторон темы: двусторонние отношения, взаимодействие в ЕАЭС и военно-техническое сотрудничество.

Встреча состоится накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) «союзного государства», которое пройдет во вторник в Минске. Накануне эксперты прогнозировали, что она будет довольно жесткой, поскольку в отношениях союзников накопилось много проблем, и Лукашенко неоднократно резко высказывался о действиях России.

В первую очередь это, конечно, «молочный конфликт», поскольку за ним стоят реальные финансовые потери – около 600 млн долл. за год. Более того, Лукашенко упрекал Россию в том, что в ЕАЭС не работают механизмы, призванные снимать торговые барьеры, что союзница возводит полноценную границу между двумя странами, разрушая многолетние достижения. Ну и, наконец, после празднования Дня Победы Александр Лукашенко говорил о том, что «кому-то неймется, что удивительно – в России приватизировать эту Победу». Все эти обстоятельства и заявления дали экспертам основания прогнозировать, что переговоры будут жесткими.

В связи с этим снятие ограничений на поставки молока хотя бы с трех белорусских предприятий (КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») позволяет предположить, что та «дорожная карта», которую неделей ранее разработали и приняли аграрные ведомства двух стран, действительно будет работать.

Напомним, что о ее содержании ни после встречи на уровне вице-премьеров, курирующих аграрные отрасли в двух странах, ни после заседания союзного Совмина, которое прошло на прошлой неделе, не сообщалось.

Как следует из сообщения Россельхознадзора, нынешнее снятие ограничений носит несколько условный характер. Оно принято «под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца с момента открытия поставок данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств, обнаруженных ранее в продукции белорусских предприятий», – говорится в сообщении. Россельхознадзор предупреждает, что вся продукция этих трех предприятий будет «подвергнута усиленному лабораторному контролю… с отбором специалистами службы не менее 10 проб по всем группам риска».

Как сообщалось накануне, в повестке дня ВГС – итоги торгово-экономического сотрудничества в 2017 году, отчет союзного Совмина об исполнении бюджета «союзного государства», программа совместных действий в области внешней политики на 2018–2019 годы, военная доктрина «союзного государства».

Тема военного сотрудничества, по мнению аналитиков, также может оказаться болезненной для обсуждения. Напомним, что накануне с подачи американских СМИ обсуждалась тема размещения в Польше военной базы США.

Некоторые эксперты предположили, что это даст России повод вернуться к обсуждению вопроса размещения российской военной базы в Белоруссии. Когда министру иностранных дел Владимиру Макею в Брюсселе задали вопрос на эту тему, он ответил уклончиво. «Нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи», – заявил он. Посол РФ в Беларуси Александр Суриков, правда, заявил, что этот вопрос пока вовсе не обсуждается.

Также на уровне слухов циркулировала информация о том, что в рамках заседания ВГС Владимир Путин представит Лукашенко нового посла России в Минске. Нынешний глава дипломатической миссии Александр Суриков находится на своем посту уже 12 лет. Когда во время его недавней пресс-конференции журналисты попросили его прокомментировать эти слухи, то он их не подтвердил, но и не опроверг.

Фигура будущего посла также может оказаться проблемной темой. На этот пост прочили бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который занимал очень жесткую позицию по поводу белорусского молока и без обиняков рекомендовал здешним производителям искать другие рынки.

Лукашенко, в свою очередь, попытался смягчить ситуацию накануне переговоров, которые не обещают быть простыми. Он приехал в Москву на открытие чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Накануне муссировались слухи, что Лукашенко, ссылаясь на недомогание после поездки в Китай, на саммит ШОС, откажется от поездки на ЧМ. Однако они не подтвердились. Лукашенко приехал, причем не один, а в компании своих сыновей и внука. Фактор подготовки к ВГС сыграл в этом немалую роль, полагают местные наблюдатели.