«Дизельгейт»: Глава концерна Audi Руперт Штадлер арестован 3 18.06.2018, 15:17

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Руперт Штадлер

Фото: motor1.com

Число ответчиков по делу Audi выросло до 20.

Полиция Германии арестовала исполнительного директора концерна Audi Руперта Штадлера в связи с так называемым "дизельгейтом" - скандалом с выхлопами дизельных двигателей, сообщает bbc.com.

"Мы подтверждаем, что сегодня утром Штадлера арестовали. Идет слушание, которое определит, где он будет находиться", - говорится в заявлении автоконцерна Volkswagen, подразделением которого является Audi. Представители Audi пока не прокомментировали задержание.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с фальсификацией данных о вредных выборосах дизельных двигателей автомобилей Audi, в доме Штадлера и еще одного высокопоставленного сотрудника концерна прошли обыски.

Число ответчиков по делу Audi выросло до 20, пишет издание Automobilwoche.

Скандал разгорелся в сентябре 2015 года, когда американские власти обвинили Volkswagen в подтасовке данных о выхлопных газах, производимых дизельными автомобилями компании.

Как оказалось, бортовой компьютер был запрограммирован, чтобы определять, работает ли автомобиль в обычном режиме или же тестируется. Во втором случае машина переключалась на более "чистый" режим, чтобы соответствовать экологическим требованиям.

В 2016 году власти США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009-го по 2015-й годы. Аналогичное расследование проводится и в нескольких других странах.

По данным самой компании, подделка результатов тестирования коснулась 11 млн машин с дизельными двигателями по всему миру.

В январе 2017 года Volkswagen признал вину по трем уголовным обвинениям в США и заявил, что готов выплатить властям США штрафы на сумму 4,3 млрд долларов для урегулирования "эмиссионного скандала".