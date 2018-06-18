В ОБСЕ раскритиковали внесение изменений в закон о СМИ в Беларуси 18.06.2018, 15:36

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Арлем Дезир

Фото: Twitter/@harlemdesir

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выступил с заявлением.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность изменениями в белорусском законодательстве о средствах массовой информации, сообщает сайт ОБСЕ.

"Принятие этих поправок посылает тревожный сигнал о свободе СМИ и плюрализме. Я призываю власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с стандартами и обязательствами ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы CМИ", — добавил он.

В ОБСЕ осудили пункты законопроекта, касающиеся ограничений на учреждение СМИ иностранцами. Кроме того, поправки к закону предоставляют Министерству информации строгий контроль над всеми онлайн-ресурсами.

"Ни одно министерство не должно обладать властью для блокировки доступа к любому онлайн-ресурсу без решения суда. Удаление контента должно требовать судебного надзора", — отметил Дезир.

Владельцы веб-ресурсов будут обязаны "анализировать" весь контент, "поскольку закон требует, чтобы они несли ответственность за предотвращение распространения неправдивой информации, которая может нанести ущерб государственным или общественным интересам или порочить людей или юридических лиц".

"Они также несут ответственность, если их ресурсы используются для распространения информации или комментариев пользователями интернета, которые не прошли предварительную идентификацию, как это определено государством", — заявилпредставитель ОБСЕ.

"Многие из положений являются чрезмерными и непропорциональными и могут привести к ограничению свободы выражения мнений, в том числе к тому, что граждане остаются анонимными в интернете", — сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ заявил, что закон продолжает запрещать иностранным журналистам работать без аккредитации в МИД, несмотря на призывы управления представителя ОБСЕ по свободе СМИ прекратить эту практику.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон оСМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.