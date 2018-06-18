Могилевские власти потратят почти $10 тысяч на российские флаги 8 18.06.2018, 15:59

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К возможному приезду Путина им ничего не жалко.

К концу июня могилевское дорожно-мостовое предприятие закупит более 3,5 тысяч флагов для украшения города к предстоящему V Форуму регионов Беларуси и России, сообщает могилевская «Весна».

Согласно данным на сайте госзакупок, власти планируют приобрести более тысячи полотнищ Могилева и Могилевской области, почти полторы тысячи официальных флагов Беларуси и практически столько же триколоров Российской Федерации различного размера.

Оплачивать расходы будет городской бюджет. Ориентировочная стоимость – 20 тысяч белорусских рублей или почти 10 тысяч долларов.

V Форум регионов Беларуси и России, который пройдет 26-28 сентября, примут города Могилев, Горки и Шклов.

В мае белорусский диктатор пригласил Путина посетить Форум. Официального согласия пока не было, но именно с приездом последнего связывают активные строительные и ремонтные работы, которые проводят в Могилеве последние несколько месяцев.