Дантист, режиссер и политик: кто они - герои Исландии на ЧМ-2018 2 18.06.2018, 16:18

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Фото: HALLDOR KOLBEINS

Сборная островного государства влюбила в себя болельщиков со всего мира.

Исландия - самая малонаселенная страна мира, сборная которой дошла до группового этапа чемпионата мира по футболу. И именно ее футболистам удалось остановить аргентинский "бронепоезд", несмотря на Лионеля Месси, и добиться ничьей - 1:1, сообщает bbc.com.

Исландия стала заметной в международном футболе относительно недавно. Кроме того, в стране живут всего 334 252 человека, и, соответственно, в сборной не так много профессиональных игроков, и у большинства из них есть и другая работа.

Режиссер Ханнес Халльдоурссон

Ханнес Халльдоурссон перехватил пенальти Месси

Фото: CLIVE ROSE

Вратарь Ханнес Халльдоурссон перехватил пенальти Лионеля Месси и сразу же стал национальным героем.

Но он не только защищает ворота. Остальное время он работает режиссером короткометражных фильмов рекламных роликов.

Видеоролики Исландии для "Евровидения" в 2012 году и для Coca-Cola в преддверии чемпионата мира 2018 года в России - его работа.

Раньше он работал на норвежскую компанию Sagafilm, которая говорит, что, как только он устанет от футбола, они сразу же возьмут его обратно.

Политик Рюрик Гисласон

Рюрик Гисласон не только футболист, но и политик

Фото: MATTHIAS HANGST

На недавних президентских выборах в Египте нападающий "Ливерпуля" Мо Салах неожиданно оказался даже для самого себя на втором месте - более миллиона человек вписали его имя на избирательных бюллетенях.

Но это было народной инициативой. Полузащитник исландской сборной Рюрик Гисласон, хорошо показавший себя на ЧЕ-2016, дважды входил в список кандидатов правоцентристской Партии независимости в округе Южный Рейкьявик.

Он так и не был избран, и, собственно, и не думал стать депутатом парламента. Его имя было в конце списка, и появилось оно там лишь для того, чтобы убедить его поклонников голосовать за партию.

В любом случае, он играет в футбольном клубе в Германии и вряд ли смог бы совмещать это с работой парламентария.

Семейный почин: Альберт Гудмундссон

Семья Гудмундссона связана с футболом вот уже четыре поколения

Фото: GABRIEL ROSSI

Неожиданный успех сборной Исландии на Евро-2016, когда ей удалось достичь четвертьфинала, прославила Гудмундура Бенедиктссона, футбольного комментатора, чьи все более и более эмоциональные крики в эфире разошлись по всему миру. Для того, чтобы оценить его перевозбуждение, не нужно было понимать ни слова по-исландски.

Его сын, нападающий Альберт Гудмундссон, играл на ЧМ-2018 в матче с Аргентиной.

Но на этом футбольные связи этой семьи на заканчиваются.

Мать Альберта, Кристбьорг Ингадоттир, тоже была футболисткой, и дочерью бывшего нападающего Инги Бьорна Альбертссона, который держал рекорд по количеству забитых голов в первом дивизионе Исландии между 1987-м и 2012-м годами.

Более того, прадедушка Альберта, которого тоже звали Альбертом, был первым в истории Исландии профессиональным футболистом. В 1940-х годах он играл за лондонский "Арсенал" и итальянский "Милан".

Четыре поколения этой семьи забивали голы для Исландии.

Дантист Хеймир Хатльгримссон

Хеймир Хатльгримссон доволен, что Аргентине не удалось одержать верх над сборной Исландии

Фото: MATTHIAS HANGST

Менять карьеру, как известно, нелегко. Совмещать две карьеры еще сложнее.

Но иногда это приносит хорошие плоды, как показывает пример Хеймира Хатльгримссона.

Много лет он работал дантистом на своих родных островах Вестманнаэйяр. Но в 1990-е годы он решил заняться еще и футболом, и стал тренером женской сборной Исландии, не бросая при этом своей основной зубоврачебной работы.

К 2011 году он стал заместителем главного тренера мужской футбольной сборной Исландии, а в 2013-м - ее главным тренером, после того как Ларс Лагербак решил вернуться в Швецию.

При этом Хеймир Хатльгримссон не забывает о своих пациентах на островах Вестманнаэйяр и в свободное время возвращается туда, чтобы вести прием пациентов. По его словам, для него это лучший для отдых.

Брат пекаря Кольбейнн Сигторссон

Кольбейнн Сигторссон забил гол в ворота сборной Англии на Евро-2016

Фото: LAURENCE GRIFFITHS

Кольбейнн Сигторссон не вошел в первый состав сборной Исландии на ЧМ-2018, но именно он забил второй гол в ворота сборной Англии на чемпионате Европы в 2016 году. Тогда Исландия одержала победу со счетом 2-0.

Агент Кольбейнна - его брат Андри, который в свободное от футбола время помогает семье управлять цепью булочных в Рейкьявике.