«Правда жизни»: В Могилеве от руки исправили объявление о поиске водителей на работу

«Правда жизни»: В Могилеве от руки исправили объявление о поиске водителей на работу3
- 18.06.2018, 16:29
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Неизвестный могилевчанин вписал в него настоящие цифры.
Как сообщает сайт mogilev.online, неизвестный могилевчанин от руки исправил объявление «Могилевоблавтотранса» поиске водителей на постоянную работу, вписав в него значительно более скромные, чем в оригинале, цифры зарплаты, а также некоторые малоприятные подробности из жизни предприятия, такие как удержания за перерасход топлива и нехватка запчастей.
Исправленное объявление уже стало хитом в могилевском сегменте социальных сетей.
«Психанул», «Горькая правда жизни», «Хоть кто-то правду написал», комментируют могилевчане.