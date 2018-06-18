Путин не любит проигрывать, но Газпрому придется туго Виталий Портников

18.06.2018, 17:07

Виталий Портников

Это и есть самое неприятное.

Договора «Газпрома» могут стать материалом для журналистских расследований и анализа. «Нафтогаз Украины» вслед за «Газпромом» подал иск в апелляционный суд Швеции, требуя от российского монополиста исполнения решений Стокгольмского арбитража. Иск «Газпрома» уже привёл к временному приостановлению ареста его активов.

Но это отнюдь не победа российской компании. «Газпром» пытается тянуть время, доказать, что Стокгольмский арбитраж не имел права принимать никаких решений. Но доказать свою позицию «Газпрому» будет нелегко. Нелегко просто потому, что сам «Газпром» обращался в Стокгольмский арбитраж. И если бы его удовлетворило решение, он вряд ли обращался бы в Апелляционный суд и ставил под сомнение юрисдикцию арбитража. Об этом пишет Виталий Портников на сайте «Эспрессо».

Трудно предположить, что юристы «Газпрома» этого не понимают. Но у них нет другого выхода. «Газпром» мог бы просто заплатить «Нафтогазу» — и в его бюджете уже зарезервирована соответствующая сумма.

Но такое решение вызвало бы серьезное раздражение в Кремле. Владимир Путин не любит проигрывать. И руководителям «Газпрома» будет трудно объяснить, почему обращение в арбитраж само по себе является серьёзным риском для Кремля.

Международный арбитраж — это не российский суд, который принимает свои решения по звонку из Кремля. Он занимается беспристрастным рассмотрением дела и его решения нельзя предугадать.

Понятно, что в арбитраже можно выиграть. Но можно и проиграть. И тогда уже никакое кремлевское влияние, никакой шантаж не помогут. Даже звонок Путина королю или премьер-министру Швеции. Это и есть самое неприятное. Но в России в это не верят — как не верят в демократию и независимое правосудие.

Поэтому вместо того, чтобы согласиться с решением арбитража, в «Газпроме» обращаются в апелляционную инстанцию. И, таким образом, превращают закрытый судебный процесс в открытые слушания. Потому что с исками в Апелляционный суд можно ознакомиться. И уже через недолгое время они станут материалом для журналистских расследований и анализа.

И это — новая проблема лля российского монополиста. Потому что «Газпром» привык работать в кромешной тьме, в условиях полной конфиденциальности. Его соглашения не только с «Нафтогазом», но и с европейскими компаниями всегда были тайной за семью печатями. Никто из партнеров «Газпрома» точно не знал, как российский монополист работает с его коллегами.

Благодаря попыткам «Газпрома» не исполнять решение Международного арбитража эта конфиденциальность может быть уничтожена — причём самими же россиянами. А «Газпрому» будет очень непросто работать на свету.