Австрийский журналист: Спрашиваю Путина о коррупции в России, а он обсуждает коррупцию в Украине 18.06.2018, 17:59

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Армин Вольф рассказал о самом трудном интервью в своей жизни.

Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Армин Вольф рассказал изданию Politico, что коллеги очень положительно оценили его интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое стало самым сложным в его карьере, сообщает "Гордон".

Армин отметил, что интервью с Путиным не было чрезвычайно жестким, потому что он перебил главу государства всего 11 раз за 54 минуты.

"Иногда я делаю это за 10 минут", – пояснил журналист.

Он добавил, что Кремль накануне интервью попросил список тем для обсуждения, однако не ставил условий по поводу вопросов. По словам Вольфа, он пять дней напряженно готовился к беседе с Путиным, для чего изучил все доступные его интервью.

"Путин – это очень хитрый собеседник... Его ответы очень общие, и он постоянно акцентирует внимание, когда его перебивают. Политики редко это делают. Они либо позволяют прервать себя, или игнорируют и продолжают говорить. Но Путин делает акцент на каждом прерывании, и после третьего или четвертого замечания интервьюер выглядит грубым либо не заинтересованным в ответах", – рассказал Вольф.

Он добавил, что Путин часто отвечает на вопросы вопросом и является "чемпионом мира по переводу темы".

"Вы спрашиваете его о коррупции в России, а он начинает обсуждать коррупцию в Украине", – подытожил журналист.