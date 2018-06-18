Шеф-повар раскрыл секрет того, как правильно есть пиццу 19 18.06.2018, 18:22

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Многие любители пиццы до сих пор не знают, как ее правильно есть.

Брать каждый кусочек руками или пользоваться ножом и вилкой?

Однако, Стефано Сирен, владелец и шеф-повар ресторана «Verace Pizzera» (Сидней, Австралия), недавно выступил с удивительным заявлением — он считает, что практически все люди едят пиццу неправильно, пишет 120.su.

Поскольку изначально пицца была едой, продававшейся на улицах, есть её надо было с максимальным удобством.

По сути лепёшку надо сложить пополам, а потом ещё раз пополам, получив таким образом некое подобие удобного конвертика — именно такой способ Стефано считает единственно правильным.