Вслед за Арбузовым: Еще одному сотруднику Fenox изменили меру пресечения 2 18.06.2018, 18:15

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Фото: пресс-служба компании

Мера пресечения ему изменена также под «личное поручительство».

Еще один сотрудник компании Fenox Global Group, заместитель гендиректора Евгений Жилинский, вышел на свободу. Как сообщили tut.by на предприятии, мера пресечения ему изменена также под личное поручительство.

Жилинский был задержан вместе с Арбузовым в апреле 2017-го.

Как ранее сообщалось, председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов вышел на свободу 12 мая, проведя за решеткой более года.

По информации журналистов, за Арбузова поручились один крупный чиновник и один бизнесмен. Личное поручительство подразумевает, что несколько лиц дали письменные обязательства о том, что тот, за кого поручились, находясь на свободе, не скроется от следствия и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью.

В заключении остается еще один сотрудник Fenox.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.

Задержанный больше года назад Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. В итоге предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников», работники также получали зарплату «в конвертах», выяснил КГК.

По данным ДФР, сумма неуплат налогов достигает порядка 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

Арбузов до задержания был №11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).