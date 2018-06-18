Топ-5 надежных автомобилей, которые всегда продаются 2 18.06.2018, 19:16

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Эти авто на белорусском рынке всегда в тренде.

Проблемы с окружающей средой и постоянно ужесточающиеся экологические нормы вынуждают автопроизводителей максимально снижать вес своих автомобилей и оснащать их малообъемными и не такими ресурсоемкими моторами как много лет назад. Как результат: среди автолюбителей частенько проскальзывает фраза, что настоящие машины уже не делают и единственным выходом видится поиск достойного варианта среди подержанных моделей, снискавших звания надежных, пишет av.by.

В настоящее время далеко не редкость встретить на улице автомобили почтенного возраста, которые до сих пор не потеряли своей актуальности и востребованы на рынке благодаря своей практичности и живучести. Сегодня мы хотели бы заглянуть в наш каталог, чтобы посмотреть, что предлагает рынок и прицениться к нескольким автомобилям 10 и старше лет.

Mercedes E-Class (W211)

Mercedes-Benz E-Class серии W211 заслужил не самые лестные отзывы своих владельцев, но это касается автомобилей первых лет выпуска (с 2002 по 2004 год). После модернизации в 2006 году седан бизнес-класса избавился от большинства дефектов и стал ощутимо надежнее. Стоит отметить, что кузов W211, в сравнении с предшественником, защищен от коррозии значительно лучше.

При выборе «ешки» W211 особое внимание рекомендуется уделять работоспособности пневматической подвески. В отличие от предшественника, в подвеске вместо стальных рычагов применили алюминиевые, которые довольно быстро изнашиваются на наших дорогах, а их замена удовольствие не из дешевых. Также отмечаются частые сбои в работе электронных систем, особенно на дорестайлиноговых моделях у блока управления SBC (система электронного управления тормозами).

У 211-го очень широкий выбор силовых агрегатов. Как отмечают эксперты, бензиновые моторы Mercedes очень привередливы к топливу, а самым надежным из них называют М112 (2,6 л. 205 л.с.), который при своевременной заботе практически не доставляют проблем. Дизельные двигатели также чувствительны к качеству «солярки» и не лишены недостатков, характерных для большинства агрегатов на «тяжелом» топливе. Среди них рекомендуются 5-цилиндровый 2,7-литровый мотор (270 CDI) и 3,2-литровый V6.

В каталоге av.by собрано немало экземпляров W211 в разных модификациях и вариантах оснащениях, стоимость которых начинается от 9 400 рублей (4 700 долларов) за машину 2002 года, правда, на российском учете, и доходит до 33 800 рублей (16 900 у.е.) за седан 2008 года. Есть еще более дорогой вариант 2004 года - $18 400 — с «полным тюнингом AMG + Kleemann. 476 л.с.».

По традиции мы связались с одним из продавцов, выбрав объявление, в котором заявлено об идеальном техническом состоянии и оригинальном пробеге авто. Владелец заверил, что машина, несмотря на свой возраст, выглядит очень достойно: «Конечно, есть незначительные царапины на бамперах, а также вздулась краска на задней арке. Прежний хозяин подкрашивал ее до крышки бака лет пять назад. Когда брал машину ничего не было видно, а проявилось только спустя 2,5 года, но в глаза это не бросается. В целом, за автомобилем смотрели, потому что брался он для себя и если появлялись проблемы, их тут же устраняли».

Что касается технической составляющей, то здесь, по словам продавца, никаких сюрпризов будущего владельца не ждет: «Уже сто раз проверяли этот автомобиль: и коробку и двигатель. Из нюансов – выскакивает ошибка термостата, но она сама по себе то появляется, то пропадает. Если бы горела постоянно, то я бы уже поменял двигатель, а так это, видимо, просто незначительный сбой». Также мужчина отметил, что недавно были заменены передние стойки амортизаторов, шаровая опора, а также рулевая тяга. «На официальном сервисе сделали развал-схождение на все четыре колеса и диагностику: никаких проблем не выявили. Естественно, давать гарантии сложно — это же подержанная техника, но могу вас заверить, что машина действительно очень хорошая».

BMW 5 Series E39

Извечный конкурент «Мерседеса», BMW 5-й серии в кузове E39, пусть уже и не считается очень престижным, но выделяется как лучшая «пятерка» в новейшей истории по соотношению качества, драйва и надежности. Баварская модель имела ошеломительный успех на рынке. Несмотря на высокие цены, ежегодно по всему миру продавалось около 200 000 автомобилей. Большой спрос в прошлом поспособствовал достаточно внушительному количеству предложений на вторичном рынке сейчас.

Ни для кого не секрет, что найти «живой», ухоженный вариант на наших просторах очень сложно, так как высок риск нарваться на экземпляр после серьезной аварии, или заезженный «до смерти». Специалисты советуют тщательно осматривать кузов, и, принимая как данность, что, скорее всего, седан в прошлом попадал в ДТП, обращать внимание на качество его восстановления. У баварского седана часто присутствуют проблемы с «электрикой» и электроникой. В частности, им подвержены датчики температуры климатической установки, подушек безопасности и ABS. Кроме того к поломкам склоны электрические стеклоподъемники и часто перегорает дисплей набора индикаторов на панели приборов.

Впервые для «пятерки» на Е39 была установлена многорычажная подвеска, большая часть которой изготовлена из алюминия. Традиционные слабые места — нижние поперечные рычаги и сайлентблоки передней реактивной тяги, плавающие сайлентблоки нижних поперечных рычагов задней подвески. Оригинальные запчасти и сегодня стоят дорого, поэтому перед продажей практикуется замена изношенных деталей на новые, но сомнительного качества с небольшим сроком эксплуатации.

На BMW E39 устанавливались 6- и 8-цилиндровые бензиновые моторы, и 4- и 6-цилиндровые дизельные силовые агрегаты. Бензиновые двигатели, установленные под капотом «пятерки» считаются весьма надежными. Как правило, внимания требует только система охлаждения. Из дизельных моторов экспертами рекомендуется к покупке известный "дизель" M57 объемом 3 литра. АКПП вполне надежны и ремонтопригодны, но машины на «механике», ликвиднее, да и мотор с ними обычно целее.

В нашей базе также более чем предостаточно объявлений о продаже «пятерок» Е39, нижняя цена на которые на сегодняшний день составляет примерно 6 000 рублей (3 000 у.е.) за экземпляры 1996 года. Практически у всех машин в нижнем ценовом диапазоне заявлены проблемы по кузову. Машины помоложе (начиняя с 2000 года) уже «хвастаются» хорошим состоянием и в среднем оцениваются в 15 000 рублей ($7 500). Самый дорогой вариант — 39-ка 2002 года за 22 000 рублей (11 000 долларов).

Продавец выбранного нами экземпляра 2003 года по телефону рассказал, что автомобиль достался ему изначально в хорошем состоянии и за 2 года владения серьезных проблем не доставил. «За машиной я следил и старался не доводить до критичных нюансов. Предыдущие владельцы были адекватные люди, поэтому это действительно достойный экземпляр, да и у меня самого «дедовская» манера езды». Здесь же мужчина отметил, что «найти Е39 в нормальном состоянии практически невозможно. За хороший вариант люди хотят хороших денег, потому что понимают, за что просят. Посмотрите дешевые «пятерки», а потом приедьте сравните с досмотренной машиной и все станет понятно».

В ходе разговора владелец подчеркнул, что у его BMW действительно «реальный пробег чуть больше 200 000 км, это учитывая то, что моторы "миллионники", плюс надежный «автомат» и безаварийное прошлое. Этот седан фору даст любому современному бюджетному автомобилю. Сейчас у них уже после 100 тысяч км зачастую мотор целиком менять нужно, а здесь такого и близко нет. Такие машины больше не делают».

На вопрос об известной дороговизне обслуживания "немца", владелец отметил: «Ну, это смотря с чем сравнивать, и зависит от серьезности проблемы: можно, к примеру, убить всю подвеску, а может быть, что поменять нужно будет только шаровую. Вдобавок можно брать и не оригинальные запчасти. Если один оригинальный рычаг подвески может «потянуть» на 80-100 у.е., то китайский обойдется долларов в 40. Хотя при нормальной манере езды и "китай" долго ходит».

Напоследок продавец предупредил, что «это очень шустрая машина, которая не любит шуток и не прощает ошибок».

Audi A6 (C5)

Если же вы считаете новые Audi недолговечными «жестянками», тогда можно присмотреться к модели времен, когда прогресс в автомобилестроении означал не усложнение конструкции во имя эко-норм и повышения прибыльности работы СТО официальных дилеров, а действительно улучшенные характеристики машин. Модель А6 (С5) не раз попадала в различные автомобильные рейтинги и отлично прижилась на территории СНГ. Немаловажным фактором в этом стал полностью оцинкованный кузов, не подверженный коррозии, и один из самых просторных салонов в классе.

Как и у вышеупомянутых моделей, слабым местом у машин является подвеска, также алюминиевая с передней «многорычажкой», требующая частого ремонта, особенно при постоянной эксплуатации на плохих дорогах. Разнообразие линейки двигателей Audi A6 впечатляет: 10 бензиновых и 3 дизельных мотора. Однако, действительно недорогим в обслуживании на старой машине является только 1,8-литровый агрегат. Остальные бензиновые моторы заметно дороже в эксплуатации.

Любителям «дизелей» автоэксперты советуют обращать внимание на мотор 1,9 TDI (110 л.с.). Модификация с насос-форсунками может быть 115- или 130-сильной, но за повышенную мощность придется дополнительно платить в случае ремонта. При должном обслуживании дизельные двигатели на 1,9 литра «ходят» по 400 000 км без ремонта. АКПП вполне надежны и просты, но учитывая возраст С5-х, понятно, что их ресурс уже давно выработан, и нужно искать ту, что прошла полный капремонт в надежных руках мастера профильной СТО. С «вариатором» проблем будет больше из-за малого ресурса ремня. Полный привод у «Ауди» считается одним из самых надежный узлов, так что даже у 20-летних машин проблем с ним не возникает.

В целом в нашей базе можно отыскать Audi A6 (C5) в «хорошем состоянии» минимум за 7 400 рублей ($ 3 700) за машины начиная с 1997 года выпуска. За машины в «очень хорошем состоянии» просят уже от 16 000 рублей (8 000 у.е.), ну а «реально идеальнейший» вариант 2004 года в модификации S-Line, который настоятельно просят «не путать с обычной А6, едет абсолютно по-другому!!! », оценивают в 25 200 рублей (12 600 долларов).

Из собранных в нашем каталоге объявлений, мы выбрали 16-летний седан, в описании к которому было указано лишь, что машина «идеал». Как рассказал владелец, автомобиль пригонялся из Франции и проехал по Беларуси не больше 20 000 км. «Никаких проблем я у машины не вижу. Есть только небольшая царапина на кузове и нужно летнюю резину новую купить. На это можно будет и поторговаться. Все расходники недавно менялись. Через 40 000 км нужно будет поменять ГРМ». В подробности продавец вдаваться не стал, заверив лишь, что машина очень хорошая, в дальней поездке «даже грамма масла не взяла», но надобности в ней больше нет.

Volkswagen Passat B5

В отличие от предыдущих немецких моделей, Volkswagen Passat — автомобиль более низкого класса. Но эта машина благодаря нескольким крайне удачным поколениям также заслужила статус легенды, во всяком случае, у белорусов. В отличие от предшественников, В3 и В4, строившихся на собственной платформе, Passat B5 был сильно унифицирован с Audi A4 с тем же индексом B5. У пятого «Пассата», в отличие от более поздних моделей, цинковое покрытие присутствует практически на всех элементах. Конечно, учитывая возраст машин, не приходится рассчитывать на идеальное состояние их кузовов, тем не менее, количество экземпляров в достойном состоянии достаточно велико и шансы отыскать экземпляр в хорошем состоянии, очень высоки, особенно при отсутствии жесткого лимита в цене.

Самая большая проблема автомобиля по части «электроники»— это возраст и выработанный ресурс блоков управления. Многорычажная подвеска у Passat B5 довольно сложная и предусмотрено множество вариантов исполнения: для разных моторов и типов привода существуют свои узлы, что сильно осложняет подбор комплектующих и часто требует выполнения работ сразу справа и слева, иначе нарушаются углы установки колес. А вот трансмиссии для машины хвалят за хороший ресурс, надежность и доступность в ремонте. Были случаи, когда встречались агрегаты с пробегом до 500 000 км без капитального ремонта.

«Пассат» пятого поколения комплектовался обширной линейкой моторов: 10 бензиновых и 7 дизельных. Самыми удачными признаны 8-клапанные двигатели, причем агрегат 1,6 многим запомнился как почти идеальный мотор, простой, надежный и дешевый и его еще долго ставили на VW Golf и Skoda Octavia. Сейчас большая часть проблем любых двигателей на В5 связана с их возрастом, но заложенный в те серии агрегатов запас прочности позволит после капремонта еще долгое время выполнять свою работу.

Volkswagen Passat B5 1998 года в рабочем состоянии у нас можно найти примерно за 5 200 рублей (2 600 у.е.). Фейслифтинговые версии Passat GP, выпускавшиеся в середины 2001 года, оценивают максимум в 14 400 рублей (7 200 долларов), в целом же достойные экземпляры, если верить описаниям в объявлениях, можно купить в среднем за 12 000 рублей ($6 000).

Как и в предыдущем случае, особых подробностей об выбранном нами 14-летнем седане узнать не удалось. «Машина у меня с декабря прошлого года. Ни разу не подводила. По кузову в нескольких местах есть "жуки", а так она вся в родной краске. По салону совсем никаких нареканий нет. Все, что нужно, было заменено: ГРМ, помпа, масло и фильтры, ничего делать не нужно в обозримом будущем. У капота возможен небольшой торг — в пределах 200 у.е.».

Toyota Camry

Ну и закончить наш сегодняшний обзор хотелось бы японской моделью. Выбор пал на Camry шестой генерации с кузовом XV40, которая благодаря привлекательному внешнему виду, комфортабельности, простоте и надежности обеспечила себе стабильно высокий спрос. Как отмечают эксперты, «Камри» отлично подходит для тех, кто хочет посещать станцию технического осмотра только для плановых ТО.

На нашем рынке была представлена модель с 167 и 277-сильными двигателями и рабочим объемом 2,4 и 3,5 литра соответственно. Оба агрегата считаются достаточно надежными, а их эксплуатационный ресурс при правильном уходе варьируется в диапазоне 350-500 тысяч км. Более экономным и практичным вариантом, конечно же, является модификация с более слабым по мощности мотором.

Camry в кузове XV40 поставлялась с тремя вариантами КПП: с 2,4-литровым агрегатом работала 5-ступенчатая МКПП, которая, согласно отзывам владельцев, у которой по достижению 60 тысяч км пробега могли возникать трудности с переключением передач. Пяти диапазонные коробки-автомат обычно работают исправно без серьезных проблем, чего нельзя сказать о 6-ступенчатых АКПП, средний эксплуатационный ресурс которых равен 150 тысяч км. По подвеске серьезных нареканий нет, за исключением особенностей при замене нижнего рычага передней подвески. По-настоящему слабым местом у Camry XV40 называют ручной тормоз .

Стоимость бизнес-седанов на вторичном рынке довольно высока и варьируется в пределах 16 600 (8 300 у.е.) до 37 800 рублей (18 900 долларов) за гибридную модификацию, завезенную к нам из США.

Для опроса мы выбрали владельца 10-летнего седана, который сразу обратил внимание, что кузов весь в родной краске, есть сколы, царапины и незначительные очаги ржавчины, «которые в ближайшие 2 года точно никак себя не проявят, и заметны только если придираться». По словам продавца, «в ближайшее время нужно будет поменять прокладку клапанной крышки, и то при желании. По большому счету, это мелочь. В прошлый раз, когда я ее менял, она мне обошлась в 30 рублей и 20 рублей за работу».

Не преминул он обратить внимание и рекомендуемый экспертами на 2,4-литровый мотор: «Этот агрегат считается одним из самых надежных и без проблем проходят тысяч 400 км. У моей сестры на RAV-4 такой стоит, а за машиной она ухаживает ужасно. При этом уже откатала 300 000 км и ни разу ни одной поломки не было. По коробке тоже вопросов не возникает, но я постоянно меняю масло, фильтры — процедура, конечно, довольно дорогостоящая, но я на запчастях не экономлю и ставлю только оригинал. Плюс, недавно поставил аккумулятор новый, причем прежний еще, судя по дате выпуска, родной был».

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В конце хотелось бы в очередной раз отметить, что выбор подержанного автомобиля — своего рода лотерея. Увы, финалисты различных ТОПов по надежности в прошлом, сегодня далеко не всегда встречают потенциального покупателя в идеальном состоянии. Очень многое зависит от условий эксплуатации, качества обслуживания и манеры езды прежних владельцев. И если вам посчастливиться найти по-настоящему стоящий вариант, это ни в коем случае не означает, что расходы на эксплуатацию будут мизерными. Цены на запчасти и расходные материалы для вышеперечисленных моделей и сегодня неприятно удивляют владельцев своей дороговизной. Но ничего не поделаешь: если хочешь комфортную машину и при этом надежную машину — будь готов платить. Ведь таких больше не делают.