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Госдеп США будет отслеживать информацию об оружейных сделках с РФ

  • 18.06.2018, 19:42

США интересуют случаи нарушения резолюций Совбеза ООН и международных санкций, налагающих запрет на торговлю вооружениями.

Подразделение Госдепартамента США, отвечающее за реализацию программы совместного уменьшения угрозы со стороны России и стран СНГ, объявил конкурс по отслеживанию информации из открытых источников об операциях по торговле оружием. Данные планируется собирать на русском, английском, арабском, китайском, фарси, урду и ряде других языков, передает DW.

Сведения предполагается использовать для принятия решений по санкциям в отношении иностранных государств. Речь, в частности, идет о случаях нарушения резолюций Совбеза ООН и международных ограничительных мер, требующих от государств и отдельных лиц воздерживаться от ведения бизнеса с запрещенными структурами и продажи им вооружений.

Сбор информации и анализ закупок призван способствовать усилиям Соединенных Штатов и международного сообщества по упреждающему контролю и соблюдению запретов на такого рода деятельность.

Реализовывать проект планируется в течение года. Предпочтение будет отдано заявителям, которые оценивают затраты на выполнение подобных работ менее чем в 500 тысяч долларов (430 тысяч евро).

В феврале США подтвердили разработку новых видов ядерных вооружений, обнародовав свою обновленную ядерную доктрину. Всего Вашингтон намерен потратить на обновление ядерного арсенала 400 млрд долларов до 2026 года.


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