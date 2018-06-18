«Хорошая идея – распродать Дрозды» 6 18.06.2018, 20:07

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Белорусы о том, как вернуть миллиардные долги.

Беларусь до 2025 года направит на обслуживание и погашение госдолга 23,5 млрд долларов. Именно такую внушительную сумму государство задолжало внешним и внутренним кредиторам. В частности, в 2019 году платеж составит около 3,6 миллиардов долларов, в 2020-м – 3,78, в 2021-м – 3,54, в 2022-м – 3,6, в 2023-м – почти 4 миллиарда, пишет «Салiдарнасць».

Интересно, что ранее Лукашенко поставил задачу решить долговую проблему.

– Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку в ближайшие годы, – перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности, – сказал он.

В ответ белорусские интернет-пользователи с энтузиазмом провели мозговой штурм, как государству вернуть накопленные долги.

«Пора трясти яйцеголовых и прочих успешных. Все должны напрячься и отдавать долги».

«Надо срочно продать что-нибудь ненужное»

«Белорусам просто настойчиво надо будет попросить оплатить государственный долг из президентского фонда. Есть предположения, что там уже много скопилось».

«Хорошая идея – распродать Дрозды. За них, думаю, очень прилично могут в мире дать».

«Продать с молотка резиденции и другие «сиротские» поселки скромных чинуш... Хоккей – на самообеспечение, никаких Дожинок, показушных парадов и прочей вакханалии…. Всем чиновникам отчитаться по собственности, а нестыковки – изъять в пользу государства... Это программа минимум».

«Эх, народец, готовься! Пенсию отменят, налог на воздух введут… а станешь дыхание задерживать – оштрафуют! Самый фееричный бред у нас может стать реальностью».