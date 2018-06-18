Латвийцы будут еженедельно пикетировать посольство РФ в Риге 18.06.2018, 20:19

Организатором акции выступило латвийское Общество поддержки Украины.

Жители Риги и представители украинской диаспоры заявили о намерении еженедельно пикетировать посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin. Об этом рассказала один из организаторов акции Татьяна Лазда, передает “Укринформ”.

По ее словам, инициаторы прислушивались к просьбам украинской власти и правозащитников, которые сейчас борются за спасение незаконно удерживаемого в колонии РФ Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных.

"Пикетирование российского посольства будем проводить в тот же день недели, что и наши друзья в Таллинне - в четверг", - сказала Лазда.

Она отметила, что заявка подана на проведение акций 21 и 28 июня, 5 и 12 июля, с 17:00 до 18:00 возле российского посольства по адресу ул. Антонияс, 2.

Организатором акции выступило латвийское Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustiba).

Отмечается, что в эстонском городе Таллинн пикетируют посольство страны-агрессора уже три с половиной года еженедельно.

Ранее сегодня, 18 июня, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова не смогла получить доступ к украинским политзаключенным в российской колонии Лефортово, несмотря на разрешение суда.

Денисова уже пять дней в РФ и до сих пор ее не допустили ни к одному украинцу.

15 июня омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги. 16 июня она не смогла встретиться с Николаем Карпюком в российском Владимире.