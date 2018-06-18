Трамп распорядился создать космические войска 18.06.2018, 20:36

Дональд Трамп

По словам Трампа, США не должны позволить «Китаю, России и другим странам обогнать себя».

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск, передает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

Космические войска, заявил президент США, выступая на космодроме на мысе Канаверал, будут «отдельным, но равнозначным» видом в составе вооруженных сил.

США — «безусловные лидеры в космосе» и не должны позволить «Китаю, России и другим странам обогнать себя», сообщил Трамп.

О планах создания космических войск Трамп публично объявлял в марте.