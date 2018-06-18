Минчанин печатал фальшивые 50-рублевые банкноты 3 18.06.2018, 21:24

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Минчанин расплатился фальшивыми деньгами на рынке.

34-летний житель столицы 14 июня на рынке «Тутэйшы» сбыл поддельную купюру номиналом 50 рублей. Женщина-продавец попросила помощи в размене представителя администрации, который проходил мимо вместе с милиционером. Подлинность вызвала подозрение, и мужчина был задержан для разбирательства. При этом он попытался выбросить еще 4 аналогичные купюры. Также при себе у него была обнаружена купюра 50 рублей с идентичным серийным номером, передает пресс-служба СК.

Экспертиза показала, что денежный билет, которым расплатился мужчина, — подделка. При осмотре дома подозреваемого изъято многофункциональное устройство для печати и иная компьютерная техника.