Путин поставил задачу выходить с Донбасса 2 18.06.2018, 21:59

5,281

Фото: Reuters

Но у хозяина Кремля есть условие.

В районе Горловки боевики так называемой ДНР снова стали использовать коварную тактику, которую они время от времени применяют на Донбассе: обстреливают силы Операции объединенных сил из жилых массивов, пытаясь спровоцировать ответный огонь украинских войск. Экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил "Апострофу", зачем боевики снова используют эту тактику, почему Владимир Путин решил искать варианты выхода из ОРДЛО и при каком условии он хочет это сделать.

Здесь, в этой тактике, как минимум два обстоятельства. Во-первых, наши не смогут отвечать по жилым районам, то есть действия боевиков останутся безнаказанными. Во-вторых, даже если наши будут обстреливать их, когда они только заходят на эти позиции или выходят оттуда, то они это снимают и используют в пропагандистских целях, чтобы показать, какие в Вооруженных силах Украины "бандеровцы", "фашисты", каким образом они "уничтожают мирное население".

Боевики давно проводят подобные "операции". Напомню, что Путин еще во время аннексии Крыма говорил: "Мы поставим впереди женщин и детей". Мол, посмотрим, как "бандеровцы" будут стрелять. Поэтому боевики используют тактический прием во время этой войны, который многократно реализован как во время аннексии Крыма, так и на Донбассе.

Есть еще третий момент. Показать во время чемпионата мира, какие "звери" в Украине. Мало того, что подразделения Вооруженных сил Украины (согласно фейкам российской пропаганды, - "Апостроф") обстреливают жилые кварталы. Так боевики еще должны себя оправдывать, поскольку получают деньги и средства, которые разворовываются верхушками этих псевдореспублик.

Тот же главарь ДНР Александр Захарченко уже сколько раз говорил, что со стороны Украины готовится масштабное наступление. Сейчас они говорят, что во время ЧМ-2018 Украина хочет начать такие действия.

То есть они пытаются привязать свои действия к каким-то моментам: политическим, общественным, социальным, под которые устраивают военные провокации.

Да, силы ООС сейчас очищают от боевиков те территории, которые по Минским договоренностям отходят Украине. Конечно, боевики не могут это оставить без агрессии и пытаются вернуть эти территории. К тому же таким образом они себя оправдывают в глазах своих российских покровителей. Поэтому сейчас в районе Горловки ведется борьба на уровне тактических действий.

Почему Путин оставил Суркова (куратором боевиков ОРДЛО, - прим.)? Я думаю, что Путин поставил задачу искать варианты выхода с Донбасса. То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется.

Для Путина сейчас важно найти решение по Донбассу, потому что для него это очень большие траты. Нынешнее состояние его не устраивает. Он ведь хочет реализовать на Донбассе такую же политику, как Россия реализовала в Чечне: чтобы Украина платила деньги Донбассу, а управлять всем этим будет Россия. Он же Кадырову проплачивает, которого это устраивает. А у нас ситуация другая: нас это не устроит и мы на это не пойдем.

Конечно, на Донбассе есть еще вариант урегулирования с введением миротворческих сил, но для этого надо додавить Путина. А пока это не получается ни у американцев, ни у нас, ни у европейцев.