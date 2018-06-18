Какие коттеджи под Минском продаются по цене «двушки» в столице 5 18.06.2018, 22:37

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На рынке загородных домов происходит то, чему еще 5—7 лет назад не нашлось бы никакого объяснения.

Неподалеку от Минска на продажу выставляются вполне приличные современные коттеджи с удобствами, требующие разве что косметического ремонта. Видимо, собственники наигрались в загородную жизнь и хотят переехать обратно в цивилизацию, даже если придется сменить просторный коттедж на тесную квартиру в «человейнике». Как бы там ни было, onliner.by воспользовалcя сервисом «Дома и квартиры», а также просмотрели варианты на «Барахолке» и нашли несколько очень приличных домов по цене скромной «двушки» в Минске.

Почти готовые

В поселке Карбачевка (27 км от Минска) продается несколько однотипных коттеджей от частного застройщика. Один из них — за $50 тыс. по курсу — имеет вполне ликвидную площадь 120 кв. м и стоит на участке 13,5 сотки, внутри — все коммуникации. Центральный водопровод, местная канализация, электричество, а также перегородки и топочная — все, за исключением внутренней отделки. Коттедж одноэтажный, выполнен из сип-панелей. Архитектура и отделка выглядят довольно симпатично и современно. В коттедже три жилые комнаты суммарной площадью 80 кв. м, кухня, просторный санузел, терраса.

Не столь современный снаружи, зато полностью готовый изнутри коттедж предлагают за $45 тыс. в садовом товариществе под Заславлем. Площадь участка — 12,7 сотки, а самого дома — 156 кв. м. Коттедж построен в 2017 году, правда, его внешний вид не отвечает последним веяниям моды. Зато дом расположен в 23 км от МКАД, утеплен снаружи, благоустроен изнутри. Вот только отопление здесь печное, что с учетом площади — довольно серьезный нюанс.

В 24 км от МКАД на продажу выставлен одноэтажный дом в деревне Новашино. Общая площадь — 106 кв. м, 81 из которых — жилая, 17 — кухня. Коттедж построен в 2011 году, полностью утеплен и оштукатурен, стены выровнены под отделку, проводка разведена, все коммуникации (включая газ) внутри дома, осталась, по сути, только косметика. Из преимуществ — большой участок 16 соток.

Требующие финансовых вливаний

За $57 тыс. в эквиваленте продается симпатичный коттедж в деревне Новашино (25 км от Минска). Участок здесь большой — 17,5 сотки, да и дом немаленький — 210 кв. м общей площади, 125 из которых — жилая. С коммуникациями сложнее: газовая труба в метре от дома (для того чтобы завести газ внутрь, придется составить отдельный проект, а еще заплатить за котел, бойлер и разводку отопления), воды нет ни внутри, ни снаружи. В общем, придется попотеть и вложить еще немало денег для того, чтобы сделать готовый дом из этого полуфабриката. Правда, продавец не прочь поторговаться.

Довольно приличный и обжитый дом из относительно свежего бруса выставлен на продажу за $38 500 в эквиваленте. Он стоит на участке площадью почти 18 соток в 20 км от МКАД, и при желании в нем можно жить круглый год, но, как говорится, есть нюансы. Отопление, например, здесь электрическое, а это не самый бюджетный способ согреться в морозы. Вода и теплый пол тоже подогреваются электричеством. Добавьте к этому не очень толстые стены — и получите внушительный счет за «коммуналку». Правда, на участке имеется газ, но с его подведением, разведением и эксплуатацией будет отдельная непростая история.