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Белорус помог похудеть 15 тысячам человек

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  • 18.06.2018, 22:53
  • 1,281

Никита Данько разработал полезную онлайн-программу для похудения.

Тренер Никита Данько разработал онлайн-программу для похудения, благодаря которой уже свыше 15 тысяч человек стали стройнее, передает «Белсат».

В течение всего лета Никита организует бесплатные тренировки в Минске – в парках и скверах.

Участникам предлагают силовые тренировки и йогу. На утренние занятия приходят около 70 человек. Присоединиться к ним может каждый желающий!


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