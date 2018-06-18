Белорус помог похудеть 15 тысячам человек

Белорус помог похудеть 15 тысячам человек1
- 18.06.2018, 22:53
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Никита Данько разработал полезную онлайн-программу для похудения.
Тренер Никита Данько разработал онлайн-программу для похудения, благодаря которой уже свыше 15 тысяч человек стали стройнее, передает «Белсат».
В течение всего лета Никита организует бесплатные тренировки в Минске – в парках и скверах.
Участникам предлагают силовые тренировки и йогу. На утренние занятия приходят около 70 человек. Присоединиться к ним может каждый желающий!